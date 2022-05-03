В Алматы пройдет первый венчурный форум

Венчурный фонд MOST Ventures и клуб инвесторов UMAY Angels Club совместно с Европейским банком реконструкции и развития, венчурным фондом MyVentures, компанией Freedom Holding Corp. проведут Central Asian Venture Forum — масштабное мероприятие для участников стартап экосистемы.

Площадка объединит бизнес-ангелов, венчурных инвесторов и фонды, технологические стартапы и корпорации, а также всех заинтересованных в венчурной индустрии Центральной Азии.

Свое участие в форуме уже подтвердили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, основатели клуба бизнес-ангелов Angelsdeck Евгений Галиахметов и Игорь Калошин, генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев, инвесторы Мурат Абдрахманов, Адиль Нургожин, Бахт Ниязов и другие эксперты рынка. Также на панельных сессиях CAVF будут участвовать представители иностранных фондов.

Кроме того, на форуме будет представлена специальная аллея для стартапов и стран Центральной Азии. Каждая команда сможет продемонстрировать передовые технологии и возможности своего проекта.

Central Asian Venture Forum пройдет 9 июня на территории отеля Swissôtel Wellness Alatau Almaty, 50А. Билеты на форум можно приобрести на сайте ventureforum.asia.

Источник: bluescreen.kz