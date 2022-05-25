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В Алматы пройдет конференция посвященная рекламе и медиа AdTribune
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Сегодня в 16:22

В Алматы пройдет конференция посвященная рекламе и медиа AdTribune

В Алматы 2 июня в Доме приемов Бакшасарай пройдет одно из крупнейших мероприятий в рекламной индустрии — ежегодная рекламно-медийная конференция AdTribune.

Тема этого года — «Эра антихрупкости». Главный вопрос конференции: как использовать текущие, непростые изменения для своего роста и развития.

В течение дня свыше 200 профессионалов рекламно-медийной сферы из Казахстана и стран Центральной Азии обсудят самые насущные для отрасли темы. Также можно будет посмотреть прямой эфир конференции онлайн.

Конференция откроется в 10:00 с обзора медиарынков Казахстана и Центральной Азии, влияния российского и украинского рынков. На эту тему выступят Ильмурад Джумаев, генеральный директор VI Kazakhstan, и Равшан Ибрагимов, стратегический директор группы компаний MCA.

Следующая дискуссионная панель называется «Опыт кризисного управления в реальном времени». Ее участники: Мария Мун, управляющий директор по маркетингу и клиентскому сервису Magnum, Надежда Рязанцева, ex CMO Sber, CMO Airba fresh, Мадина Акбиева, медиа менеджер Центральной Азии и Кавказа в компании The Coca-Cola Company, Мольдер Рысалиева, генеральный директор маркетплейса Ozon и другие.

Далее в панели «Управление изменениями» на тему «Маркетинговые коммуникации в кризисные времена» выступят Олеся Колесниченко, эксперт по PR и коммуникациям, автор книги «PR по-азиатски», и Олегжан Бекетаев, управляющий директор по маркетингу и PR, Jusan.

Вторая часть конференции стартует в 14:00 с панели под названием «Как сделать локальный рынок устойчивым и адаптивным?».

Следом пройдет дискуссионная панель «Продуктивное сотрудничество — выстраиваем систему win-win». Об этике взаимодействия в рекламном бизнесе, индустриальных стандартах и рейтинге агентств, как инструментах развития рынка, а также о медиааудите поговорят Дмитрий Маров, совладелец группы компаний DASM Group, Анна Тютькова, исполнительный директор ЦАРА, и Дмитрий Кураев, директор ECI EAST.

Самая большая по длительности сессия конференции посвящена цифровым направлениям рекламы и называется «Digital community: находим и развиваем преимущества».

Во второй половине дня в Малом зале пройдет Круглый стол по рекламному законодательству, подготовленный совместно с Национальной Медиа Ассоциацией. Его участники обсудят несколько важных вопросов:

— социальная реклама, выстраивание системной работы государства, развитие индустрии социальной рекламы

— регулирование Интернет-рекламы

— регулирование рекламы на теле-, радиоканалах

— грантовое финансирование телеканалов, права на трансляцию продукции, созданной в рамках ГИЗ.

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#алматы #реклама #маркетинг #конференция #программа
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.