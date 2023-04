В Алматы пройдет гастрономический фестиваль Crossroads by abr с участием мировых звезд

Впервые в Центральной Азии Crossroads и Nomad Bar Show объединяются, чтобы привезти шефов гида Michelin и барменов The World’s 50 Best Bars в Алматы.

Crossroads by abr пройдет в Алматы уже во второй раз, с 23 по 30 апреля, в этом году ожидается еще больше участников из индустрии HoReCa.

Жамиля Абилова, PR-директор компании abr

Миссия фестиваля Crossroads — расширить гастрономические горизонты алматинцев и гостей города, а также сделать Казахстан заметнее на глобальной гастрономической арене, а значит вывести в статус популярного туристического направления в мире.

Michelin dinners: два специальных ужина с шеф-поварами ресторанов Michelin

— 25 апреля в Śiro — Aidan Low из Куала-Лумпура

— 26 апреля в AUYL — Carlos de Garza из Дубая.

Special sets: специальные сет-меню в 10 ресторанах сети abr. Шеф-повары каждого из концептов перемешаются между собой и создадут дегустационные сет-меню из трех блюд. Микс-сеты можно будет найти в ресторанах: «Афиша», AUYL, Del Papa, Luckee Yu, Śiro, «Бочонок», «Бродвей Бургер», «Дареджани». Стоимость сета из трех блюд — 11 000 тенге.



50 Best Bars nights: барные гастроли от команд The World’s 50 Best Bars из Барселоны, Афин, Сингапура, Мумбаи, Шри Ланки, — среди которых бар №1 в мире.

Билеты и подробности в приложении abr+.