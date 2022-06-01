В Алматы пройдет Central Asian Venture Forum

Холдинг MOST, а также Европейский банк реконструкции и развития — ЕБРР, венчурный фонд MyVentures, агентство США по международному развитию USAID, Freedom Holding Corp. приглашают на Central Asian Venture Forum, который пройдет 9 июня в городе Алматы на территории Swissôtel Wellness Alatau Resort.

Гостей ждет формат open air с панельными сессиями, нетворк зонами и аллеей с шатрами для стран ЦА и передовых стартапов.

Ценность CAVF заключается в людях: это активные инвесторы, представители иностранных фондов, бизнес-ангелы, корпорации и финансовые институты. Форум объединит на своей площадке лучших экспертов и спикеров, которые расскажут о том, чем живет венчурная индустрия Центральной Азии, обсудят вызовы, решения и возможности.

Узнать подробнее о форуме и приобрести билеты можно на сайте.