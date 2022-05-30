В Алматы пройдет Big Money Summer Camp

Двухдневный нетворкинг в сердце Алматы в Swissôtel Wellness Alatau Almaty пройдет 18-19 июня.

Спикеры поделятся личными инсайтами, которые позволят перенять ценный опыт, а атмосфера кемпа даст возможность нарастить в себе новую энергию для решения задач.

У участников будет возможность задать свои вопросы напрямую и получить ответы прямо в зале, лично от спикеров.

На площадке соберется только мотивированная публика — 200 человек, которым важен их бизнес, которые заинтересованы в личном успехе и в развитии предпринимательства в Казахстане.

Среди спикеров:

— Евгений Черняк, бизнес спикер №1 в СНГ

— Мария Батхан, преподаватель. Автор лучшего образовательного блога 2020 года.

— Мария Мун, управляющий Директор по Маркетингу и Клиентскому Опыту

— Марина Авдеева, предприниматель. Совладелец СК «Арсенал Страхование»

— Алибек Мухамед-Рахимов, председатель Наблюдательного совета АО БТА Банк Украина, предприниматель

— Яна Шойбекова, СЕО IT-компании Сitix.

На форуме пройдут выступления популярных казахстанских комиков — резидентов таких проектов как Comedy Battle на ТНТ, Stand Up Club Jeltoksan, Рассмеши комика и других. Гостей вечера ждет насыщенная развлекательная программа, осознанный взрослый юмор, шутки о «кухне» предпринимательства, а также возможность расслабиться в комфортном летнем променаде.

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