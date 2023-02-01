В Алматы пройдет беговой сезон на Winter Run 2023

19 декабря открылась регистрация на зимний забег Winter Run — первый в наступающем году забег от Корпоративного фонда «Смелость быть первым», который пройдет 19 февраля 2023 года.
Winter Run — откроет год забегов и подготовки к большому старту — «Алматы марафон» 2023, который запланирован на 1 октября.
Место старта: БЦ Нурлы Тау, по проспекту Аль-Фараби.
Дистанции:
— 10 километров
— 7 километров — скандинавская ходьба
— 3 километра.
Регистрация на мероприятие и оплата доступны на сайте.
Регистрация завершится 16 февраля или по достижению общего количества участников.