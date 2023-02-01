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В Алматы пройдет беговой сезон на Winter Run 2023
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Вчера в 10:39

В Алматы пройдет беговой сезон на Winter Run 2023

19 декабря открылась регистрация на зимний забег Winter Run — первый в наступающем году забег от Корпоративного фонда «Смелость быть первым», который пройдет 19 февраля 2023 года.

Winter Run — откроет год забегов и подготовки к большому старту — «Алматы марафон» 2023, который запланирован на 1 октября.

Место старта: БЦ Нурлы Тау, по проспекту Аль-Фараби.

Дистанции:

— 10 километров

— 7 километров — скандинавская ходьба

— 3 километра.

Регистрация на мероприятие и оплата доступны на сайте.

Регистрация завершится 16 февраля или по достижению общего количества участников.

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#казахстан #спорт #забег #мероприятия #марафон
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.