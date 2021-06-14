В Алматы прошли соревнования по триатлону

12 июня в Алматы прошел Чемпионат Республики Казахстан по триатлону среди профессионалов.

В гонку на озере Сайран вступило сразу 60 триатлетов из 8 регионов республики. Им предстояло померяться силами в четырех категориях: Elite, U23, U19, U17 на спринтерской дистанции, которая состояла из трех этапов: 750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег.

Следующая гонка пройдет в Костанае 17 июля.

Также в Алматы прошел II этап Кубка TEMIRADAM под эгидой Казахстанской Федерации Триатлона. В соревновании приняли участие больше 200 атлетов из Нур-Султана, Шымкента, Алматы и Алматинской области, а также Акмолинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской и Павлодарской областей. В открытом соревновании также приняли участие зарубежные любители триатлона из Великобритании, Кыргызстана, Российской Федерации, США, Узбекистана и Украины.

Участники испытали свои силы на спринтерской дистанции, которая состояла из заплыва в 750 м, велоэтапа в 20 км и забега на 5 км.

Абсолютным победителем соревнования в зачете категории PRO стал атлет из столичного клуба TriClubNomad Дарын Конысбаев, показав время 1 час 00 минут и 21 секунды. А среди женщин абсолютной победительницей стала спортсменка из ERG Team Надежда Бекмаганбетова с результатом 1 час 10 минут 9 секунд.