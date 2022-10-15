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В Алматы прошла международная IT-конференция Kolesa Conf 2022
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13.10.2022

В Алматы прошла международная IT-конференция Kolesa Conf 2022

8 октября прошла ежегодная IT-конференция Kolesa Conf для разработчиков, data-специалистов, QA-инженеров, менеджеров, стартаперов и других представителей IT-сообщества Казахстана и других стран СНГ.

В этом году конференция прошла в двух форматах: офлайн в Алматы, в кинотеатре «Арман», и онлайн.

За один день прошли четыре потока по IT-направлениям Management, Datа, Web и Mobile. В каждом потоке было по 10 докладов с рабочими и полезными кейсами от экспертов IT-рынка СНГ. Конференцию офлайн посетило свыше 800 человек, на онлайн-участие зарегистрировалось 7 000 человек. Специально на Kolesa Conf’22 спикеры и гости прилетели из Астаны, Бишкека, Еревана, Москвы, Новосибирска.

Для зрителей в офлайне оборудовали бесплатную импровизированную кофейню, фотозону, а также активности, посвященные разным темам: от дизайна до разработки.

Онлайн-зрители задавали вопросы спикерам, участвовали в викторинах и других онлайн-активностях. Специально для зрителей конференции организаторы сняли специальные выпуски подкаста «Код и кофе» и показывали в перерывах между докладами.

Победителей, как офлайн, так и онлайн, награждали брендированным мерчем от Kolesa Conf’22.

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#алматы #it #конференция #разработчики #kolesagroup
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.