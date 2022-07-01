В Алматы прошел фестиваль Go Viral

Больше полутора тысяч человек посетили фестиваль Go Viral в Алматы за все три дня, участвуя в воркшопах, мастер-классах и квестах, наращивая нетворкинг и получая новые знания.

Фестивали Go Viral проводятся с 2017 года. Но если раньше мероприятие проходило только в Казахстане, то в этом году впервые фестиваль кочует по всей Центральной Азии. В мае он стартовал в Душанбе, затем прошел в Ташкенте и Бишкеке, теперь эстафета у Алматы. Далее фестиваль пройдет в Ашхабаде.

Тема этого года — Search. Invent. Solve. Программа построена на идее, что творческое вдохновение уже внутри нас. Необходимо лишь начать сотрудничество внутри региона, внимательно изучая уникальность каждой страны и перерабатывая старые решения.

Сектор бизнеса в третий день фестиваля мог познакомиться с философией Кайдзен. Мастер-класс на эту тему провел Канат Мустафин, специалист Kaizen Center. В ходе сессии прошло несколько игр и упражнений, демонстрирующих работу организаций изнутри. Спикер рассказал об истории этой философии, её особенностях и сильных сторонах. Аудитория была вовлечена в дискуссию и обсуждала принципы Кайдзена на самых простых примерах из бизнеса.

А о том, как эффективно управлять компанией в современном мире рассказал Рустем Бигари, генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства. На примере электронного правительства и электронного документооборота в сфере образования он рассмотрел возможности цифровой трансформации. Помимо этого, на воркшопе обсудили эволюцию моделей управления в IT-сфере и несколько связанных с ними повседневных кейсов.

Для тех, кто заинтересован в развитии маркетинговой стратегии своего бизнеса, но не имеет финансов для того, чтобы нанять эксперта, прошла практическая сессия. О том, как самому построить сквозной отчет по рекламе в Excel, рассказал Есимхан Жалелов, перформанс-маркетолог в московском рекламном агентстве it-agency.ru. Он на практике пошагово показал, как подготовить данные и какие инструменты использовать.

Для девушек, которым интересен IT, продакт дизайнер at abr+ Айгерим Катаева рассказала, как женщинам строить карьеру в этой сфере и подняла важный вопрос гендерных стереотипов. По ее словам, помимо традиционных шаблонов, что женщины недостаточно квалифицированы в этой области, представительниц IT-сферы часто обделяют по карьерным амбициям. Причем такая проблема существует не только в Казахстане или СНГ, а по всему миру.

Отдельным блоком шло обсуждение темы блокчейна. О том, что это такое и как инвестировать в криптовалюты, рассказал CEO Paxaro Education Рустем Нурбаев. По его словам, блокчейн олицетворяет понятие децентрализации, когда отсутствует единый регулирующий орган, и сейчас мы переходим в стадию роста, когда эта технология будет повсюду и это обеспечит прозрачность всех процессов. Также спикер дал советы о том, как выбирать криптовалюту для инвестирования, а также затронул тему безопасности блокчейн-технологии.

В продолжение темы сооснователь Paxarо Labs Азат Бекмагамбетов рассказал, как развиваться блокчейн стартапам в Казахстане. Он отметил, что в стране есть интеллектуальный потенциал для создания проектов «единорогов», но проблема в том, что нет профильных инвестиций.

Не обошли стороной и тему NFT в искусстве и его влияние на экологию. Эксперт в этой области Константин Кудряшов рассказал о возможностях NFT, ее экологичности, а также проблемах NFT в Казахстане и мире. Кроме того, он поделился, чем же NFT может быть полезна и как достичь хороших результатов с ее помощью.