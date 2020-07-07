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В Алматы появились новые скверы и площадки для отдыха
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Сегодня в 10:25

В Алматы появились новые скверы и площадки для отдыха

Живописные скверы с игровыми зонами для детей и современная пристройка к школе появились в Турксибском районе Алматы.

После прошлогодней встречи населения микрорайона Маяк с акимом города, вопрос нехватки зон для отдыха нашел поддержку со стороны властей. За два месяца в микрорайоне построили новый сквер с игровой площадкой для детей, спортивной зоной, скамейками и тротуарами для прогулок.

В сквере, расположенном по улице Буденного, высаживают клумбы с яркими цветами. Жители довольны произошедшими переменами.

Также недавно завершилось строительство пристройки учебного корпуса к школе №61. На возведение дополнительного сооружения ушло чуть больше года. Сегодня этот современный образовательный комплекс, рассчитанный на 450 учащихся, готов к началу нового учебного года.

В пристройке можно свободно разместить 19 классов, три из которых будут мультимедийными. Учебный корпус имеет также вместительный актовый зал, просторные раздевалки с туалетами. Предусмотрены удобства и для детей с ограниченными возможностями — у входной группы установлен пандус, в коридорах выложена тактильная плитка. В школе теперь получат знания около 800 учащихся.

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#казахстан #алматы #парк #новости
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