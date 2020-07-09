В Алматы открываются новые образовательные центры

В Алматы запускаются новые образовательные объекты и медицинский центр. Всего их запущено шесть: частный детский сад на 45 мест, детский сад № 191 на 195 мест, две музыкальные школы и пристройки учебных корпусов в двух школах.

Дополнительно ведется строительство восьми новых школ и 13 пристроек. Новые школы предоставят около 18 тысяч ученических мест.

Также в городе будет запущен новый медицинский центр «МИПО». Он рассчитан на 100 посещений, имеет 40 коек для реабилитации. В центре созданы условия для работы 80 медицинских работников.