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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В Алматы открываются новые образовательные центры
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Сегодня в 10:33

В Алматы открываются новые образовательные центры

В Алматы запускаются новые образовательные объекты и медицинский центр. Всего их запущено шесть: частный детский сад на 45 мест, детский сад № 191 на 195 мест, две музыкальные школы и пристройки учебных корпусов в двух школах.

Дополнительно ведется строительство восьми новых школ и 13 пристроек. Новые школы предоставят около 18 тысяч ученических мест.

Также в городе будет запущен новый медицинский центр «МИПО». Он рассчитан на 100 посещений, имеет 40 коек для реабилитации. В центре созданы условия для работы 80 медицинских работников.

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#алматы #образование #медицина #новое
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