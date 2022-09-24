В Алматы открывается iSpace со статусом Apple Premium Partner

23-25 сентября в Алматы, в люксовом торговом центре Esentai Mall, состоится открытие магазина iSpace с новым статусом Apple Premium Partner.

На мероприятии будут присутствовать спикеры:

Надежда Дамарад — руководитель розничных проектов Apple по СНГ. Компания ASBIS. Тема: Концепция магазина со статусом Apple Premium Partner

Фархад Курбанов — авторизованный тренер Apple. Компания ASBIS. Тема: Экспертиза персонала магазина со статусом Apple Premium Partner

Олжас Амалбаев — директор сети магазинов iSpace. Компания ASBC Kazakhstan. Тема: Ценность проекта для рынка Казахстана. Новые возможности для МСБ-клиентов.

iSpace станет крупнейшим в Средней Азии с наивысшим статусом Premium Partner среди авторизованных реселлеров.

Здесь пользователи смогут:

— купить оригинальную технику и аксессуары Apple с гарантией производителя

— познакомиться с новинками и протестировать функции до покупки

— отремонтировать вышедшее из строя устройство, даже если оно было куплено у другого реселлера

— узнать больше об интересующих продукта на демонстрационных сессиях, которые будут проходить бесплатно

— пройти индивидуальный тренинг, чтобы глубже погрузиться в работу со своим устройством

— стать участником программы лояльности и первыми узнавать о специальных предложениях, накапливать бонусы и расплачиваться ими при следующих покупках

— застраховать устройство, продлить гарантию, получить подменный фонд

Запланирована масштабная развлекательная и образовательная программа. В течение трех дней, с 23 по 25 сентября, всех посетителей нового магазина iSpace в Esentai Mall ждут перфомансы и мастер-классы от известных фотографов, художников и музыкантов на топовых устройствах Apple.

Для первых покупателей iSpace разработаны эксклюзивные предложения:

— MacBook Air — от 519 990 тенге с максимальной выгодой до 15 000 тенге

— MacBook Pro — от 799 990 тенге с выгодой до 38 700 тенге

— iPad — от 189 990 тенге с выгодой до 9 990 тенге

— iPhone — от 279 990 тенге с выгодой до 16 500 тенге

— Apple Watch — от 149 990 тенге с выгодой до 75 000 тенге

— AirPods — от 89 990 тенге с выгодой до 41 000 тенге.

Специальные цены будут действовать всего три дня — с 23 по 25 сентября включительно.