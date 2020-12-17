В 2022 году стриминговые сервисы Disney догонят Netflix по выручке

Стриминговые войны за многомиллиардный рынок и не думают заканчиваться, и лидерство Netflix уже не кажется незыблемым. По прогнозам eMarketer, в 2022 году рыночная доля стриминговых сервисов The Walt Disney Company сравняется с долей крупнейшего онлайн-кинотеатра.

Ожидается, что к концу нынешнего года подписчики из США принесут Disney+ 1,94 млрд $, а к 2022 г. выручка видеоплатформы достигнет 4,23 млрд $. Драйвером роста станет анонсированное недавно повышение цен на 1 $ со следующего года.

По итогам 2020-го на Disney+ придется 26,5% выручки The Walt Disney Company от OTT-сервисов, на Hulu — 67,6% и на ESPN+ — 5,8%. Таким образом, доходы от платной модели (SVOD) позволят медиагиганту прочно закрепиться на втором месте.

Через два года стриминговые сервисы Disney+ и Hulu практически догонят Netflix как по выручке (12,36 млрд $ против 12,95 млрд $), так и по рыночной доле. Эти оценки учитывают доходы от «бесплатных» пакетных предложений, которые многие сотовые операторы включают в тарифные планы.

Источник: adindex.ru