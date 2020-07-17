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В 2021 году выйдет приквел романа «Великий Гэтсби»
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Сегодня в 10:53

В 2021 году выйдет приквел романа «Великий Гэтсби»

Писатель Майкл Фаррис Смит выпустит в следующем году приквел классического романа «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, сообщает The Guardian.

Книга будет называться «Ник», в центре ее сюжета окажется история рассказчика из оригинального романа — Ника Карравея, до его встречи с Джеем Гэтсби. Для публикации сиквела Майкл Фаррис Смит воспользовался тем, что 1 января 2021 года у «Великого Гэтсби» истекают авторские права, после чего он станет общественным достоянием.

В США книга выйдет уже 5 января, в Великобритании чуть позже — 25 февраля. Смит признался, что уже давно ждет подобной возможности, а Ник Карравей буквально стоял у него перед глазами, когда он перечитывал «Великого Гэтсби» несколько лет назад.

Майкл Фаррис Смит — американский писатель из штата Миссисипи, обладатель нескольких литературных премий. На русский язык его романы переведены не были.

«Великий Гэтсби» вышел в апреле 1925 года, это третий роман Фрэнсиса Скотта Фицджералда, он считается одним из значимых литературных произведений XX века. За все время в мире было продано более 25 000 000 экземпляров романа на множестве языков.

Источник: daily.afisha.ru

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#книга #приквел
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