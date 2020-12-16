Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-2021-godu-toyota-predstavit-elektromobil-zaryazhayuschiysya-za-10-minut
В 2021 году Toyota представит электромобиль, заряжающийся за 10 минут
47
/
/

Сегодня в 13:12

В 2021 году Toyota представит электромобиль, заряжающийся за 10 минут

В 2021 году Toyota представит свой первый твердотельный аккумулятор для электромобилей. Он позволит преодолевать расстояние в 500 км без остановки, а его полная зарядка будет занимать всего 10 минут.

Новый твердотельный аккумулятор от Toyota позволит ей обогнать всех конкурентов на рынке. Электромобили, разрабатываемые компанией, будут иметь запас хода более чем в два раза превышающий ход электрокаров на литий-ионных батареях. При этом его кузов будет максимально компактным.

Источник: incrussia.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #электромобиль #toyota
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
SkyUp запускает новый рейс из Украины в Албанию
459
В жилом массиве «Ондирис» запущен новый экспресс-маршрут
1476
TikTok запустил специальный раздел для бизнеса, где собраны все рекламные форматы соц...
504