В 2021 году Toyota представит электромобиль, заряжающийся за 10 минут

В 2021 году Toyota представит свой первый твердотельный аккумулятор для электромобилей. Он позволит преодолевать расстояние в 500 км без остановки, а его полная зарядка будет занимать всего 10 минут.

Новый твердотельный аккумулятор от Toyota позволит ей обогнать всех конкурентов на рынке. Электромобили, разрабатываемые компанией, будут иметь запас хода более чем в два раза превышающий ход электрокаров на литий-ионных батареях. При этом его кузов будет максимально компактным.

Источник: incrussia.ru