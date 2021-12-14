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В 2021 году приток средств в биржевые инвестфонды впервые превысил $1 трлн
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Сегодня в 11:04

В 2021 году приток средств в биржевые инвестфонды впервые превысил $1 трлн

В 2021 году приток средств в биржевые инвестиционные фонды впервые превысил $1 триллион. Это рекордный показатель в истории. В лидерах фонды американских компаний.
Общая стоимость активов достигла $9,5 триллионов. Основная часть средств поступила в американские фонды, которыми управляют Vanguard Group, Black Rock Inc и State Street Corp.

Это объясняется неопределенной ситуацией на фондовых рынках, из-за чего и возрастает интерес к индексным продуктам.
Инвесторов привлекают фонды с хорошей управленческой командой, которые специализируются на узкой тематике.

Аналитики считают, что для успешной работы биржевой инвестиционный фонд должен привлекать $50-100 миллионов, чтобы быть прибыльным. Если эта сумма меньше, то он скорей всего прекратит свое существование.

Источник: rb.ru

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