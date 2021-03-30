В 2021 году Netflix собирается выпустить около 40 аниме-сериалов

Представители компании подтвердили, что к релизу в ближайшие месяцы готовится несколько десятков шоу, во время аниме-фестиваля AnimeJapan 2021. В рамках мероприятия Netflix поделился подробностями о нескольких из них, включая анонсированные ранее.

Онлайн-кинотеатр выпустит в том числе экранизацию манги «Повесть о конце света» (Record of Ragnarok) о битве тринадцати богов с тринадцатью людьми за судьбу человечества.

В число аниме-проектов стримингового сервиса, выходящих в 2021-м, также входят:

— «Ясукэ» — история о темнокожем самурае в альтернативной феодальной Японии

— «Эдем» — фантастический сериал о мире будущего, населенном только роботами, в котором оказывается живая девочка

— «Путь домохозяина» — комедия о боссе якудза, который пытается бросить криминальное прошлое и начать спокойную жизнь с семьей.

Помимо этого, в планах у Netflix есть анимационный мини-сериал Resident Evil: Infinite Darkness, а также множество анонсированных ранее аниме по различным крупным франшизам, включая «Терминатора», Tomb Raider и «Годзиллу».

Источник: dtf.ru