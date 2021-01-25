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В 2020 году мировые продажи электромобилей выросли на 43%
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Сегодня в 10:40

В 2020 году мировые продажи электромобилей выросли на 43%

Электромобили приближаются к «критической точке» массового внедрения. В 2020 году их продажи в мире увеличились на 43%, в будущем эксперты прогнозируют еще более быстрый рост ― в том числе за счет падения цен на аккумуляторы.

Эксперты прогнозируют, что переломный момент, когда электромобили станут так же доступными, как автомобили на бензине и дизеле, произойдет между 2023 и 2025 годами. Эта тенденция уже наблюдается в Норвегии, где электромобили дешевле для потребителей ― сейчас это происходит благодаря госсубсидиям и налоговым льготам.

В целом по итогам 2020 года доля рынка электромобилей в Северной Европе выросла до 54%. Тогда как в большинстве европейских стран она составляет пока всего 5%.

Источник: incrussia.ru

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#экология #электромобиль #электрокар
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