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Uzcard создает единую электронную платформу для предпринимателей
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Сегодня в 10:08

Uzcard создает единую электронную платформу для предпринимателей

Uzcard разрабатывает единую платформу для предпринимателей, в которой будут объединены несколько функций.

В первую очередь, она позволит действующему бизнесу, который желает освоить электронную торговлю, зарегистрировать виртуальный терминал E-POS.

ЕОПЦ проработал процедуру и сокращает время получения виртуального терминала с нескольких дней до 20 минут.

Для этого предпринимателю нужно будет пройти дистанционную идентификацию на сайте и оставить заявку. Процессинговый центр сверяет информацию с базой данных, в случае подтверждения откроет E-POS терминал.

Зарегистрировав E-POS терминал, на этой же платформе предприниматели могут внести свою компанию в каталог и выставить на продажу товары или услуги.

Пользователи смогут увидеть на сайте, какие заведения общественного питания, магазины имеются в радиусе нескольких сот метров, за сколько минут может быть осуществлена доставка, также можно будет почитать отзывы клиентов. Платформой смогут воспользоваться также самозанятые.

Будет применяться система холдирования — блокировки суммы. После совершения сделки деньги блокируются на карте покупателя, пока не будет осуществлена доставка. Средства перечисляются на счет продавца только после того, как покупатель подтвердит в системе электронной цифровой подписью получение товара.

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#бизнес #узбекистан #ташкент #предприниматели
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