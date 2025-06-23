Узбекский защитник Абдукодир Хусанов вошел в тройку дорогих азиатских футболистов

Узбекский защитник Абдукодир Хусанов вошел в тройку самых дорогих футболистов Азии по версии Transfermarkt. Его трансферная стоимость составляет 35 миллионов евро. Он обошел японского полузащитника Такэфусу Кубо, цена которого снизилась на 10 миллионов долларов.

Лидируют в рейтинге игроки с одинаковой стоимостью — по 40 миллионов евро: Каору Митома из Brighton и Ким Мин Дже из Bayern. Хусанов замыкает тройку, оставаясь самым дорогим узбекским игроком в истории.

21-летний Хусанов представляет Manchester City и считается одним из перспективных защитников. Он начинал карьеру в узбекском клубе «Бунедкор» и сборной Узбекистана. Сейчас он восстанавливается после паузы и готовится вернуться в основной состав английского клуба.

Источник: upl.uz



