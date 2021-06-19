Узбекский стартап ArzonApteka вышел на рынок ОАЭ

FOM Group — резидент IT Park, представляющий сервис ArzonApteka, вывел популярный стартап на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. За прошедшее после запуска время, ArzonApteka превратился в один из лидирующих онлайн-сервисов для поиска доступных лекарств.

Основное направление сервиса — это поиск лекарств в аптеках Узбекистана. На сегодняшний день силами FOM Group автоматизировано свыше 3500 аптек по всей стране. Количество пользователей превышает 1 млн человек. Первые пользователи уже делают покупки в Дубае, используя приложение.

Источник: spot.uz