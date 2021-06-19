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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Узбекский стартап ArzonApteka вышел на рынок ОАЭ
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Сегодня в 10:46

Узбекский стартап ArzonApteka вышел на рынок ОАЭ

FOM Group — резидент IT Park, представляющий сервис ArzonApteka, вывел популярный стартап на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. За прошедшее после запуска время, ArzonApteka превратился в один из лидирующих онлайн-сервисов для поиска доступных лекарств.

Основное направление сервиса — это поиск лекарств в аптеках Узбекистана. На сегодняшний день силами FOM Group автоматизировано свыше 3500 аптек по всей стране. Количество пользователей превышает 1 млн человек. Первые пользователи уже делают покупки в Дубае, используя приложение.

Источник: spot.uz

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#стартап #бизнес #узбекистан #оаэ #дубай
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