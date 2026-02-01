Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Узбекистанцы завоевали пять медалей на чемпионате Азии по стрельбе
Новости Центральной Азии и мира

16.02.2026

Узбекистанцы завоевали пять медалей на чемпионате Азии по стрельбе

Члены национальной сборной вернулись с чемпионата Азии, который проходил в Нью-Дели. В Ташкентском аэропорту состоялась торжественная церемония встречи спортсменов.

Соревнования прошли с 4 по 13 февраля. В них участвовали триста восемьдесят пять спортсменов из девятнадцати стран. Сборная Узбекистана завоевала три золотые и две серебряные медали. В индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции десять метров победу одержал Владимир Свечников. Также узбекские спортсмены победили в финале турнира в командной программе в этой же дисциплине.

Источник: uz.sputniknews.ru

Фото: Минспорта РУз

