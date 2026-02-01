Узбекистанцы завоевали пять медалей на чемпионате Азии по стрельбе

Члены национальной сборной вернулись с чемпионата Азии, который проходил в Нью-Дели. В Ташкентском аэропорту состоялась торжественная церемония встречи спортсменов.

Соревнования прошли с 4 по 13 февраля. В них участвовали триста восемьдесят пять спортсменов из девятнадцати стран. Сборная Узбекистана завоевала три золотые и две серебряные медали. В индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции десять метров победу одержал Владимир Свечников. Также узбекские спортсмены победили в финале турнира в командной программе в этой же дисциплине.

Источник: uz.sputniknews.ru

Фото: Минспорта РУз