Узбекистанцы в Кремниевой Долине: где работают и чем занимаются

Рассказываем об узбекистанцах, которые живут и работают в San Francisco Bay Area — Кремниевой Долине.
Индира Шосалимова, @indira_sfca
Индира родом из Ташкента. В США, а именно в городок Сан-Рамон, девушка переехала вместе со своей семьей по работе.
Работает на позиции Demand Planning Program Manager в Google.
Muminkhuja Kholkhujaev, @mominxoja
Выпускник Вестминстерского университета в Ташкенте. После бакалавриата поступил в магистратуру в Штатах.
Активно развивается в сфере E-commerce и даже основал свою компанию — Wes Town Cargo Inc. & East Town Cargo Inc.
Shakhina Pulatova, @shohinagram
Девушка окончила University of Tennessee в Штатах по специальности Computer Science.
У нее большой опыт работы в IT — более трех лет работы в eBay, Linkedin, год в Eventbrite и других топовых компаниях, офисы которых находятся в Кремниевой Долине.
Darkhonbek Mamataliev, @darhonbek
Дархонбек ведет блог в Instagram и Telegram, где делится полезной информацией для IT-специалистов. Работает на позиции iOS-разработчик в Uber.
Выпускник университета Инха в Ташкенте. Помимо работы в Uber получил опыт в Microsoft и EPAM Systems.
Ismaildjan Achilov, @ismail_achilov
Парень основал ресторан узбекской кухни в Сан-Франциско. Заведение уже полюбилось многим и не только соотечественникам.
Nematulla Madjidov, @nematulla_madjidov
Личный блог узбекистанца, который проживает в San Francisco Bay Area.
Kodirbek Kodirov, @abdulqodirbek_
Кодирбек родом из Бухары, проживает в Сан-Франциско. Выпускник Вестминстерского университета.
У себя на странице выкладывает фотографии из разных стран, городов и штатов.