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Узбекистанцы в Кремниевой Долине: где работают и чем занимаются
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Вчера в 20:45

Узбекистанцы в Кремниевой Долине: где работают и чем занимаются

Рассказываем об узбекистанцах, которые живут и работают в San Francisco Bay Area — Кремниевой Долине.


Индира Шосалимова, @indira_sfca

Индира Шосалимова


Индира родом из Ташкента. В США, а именно в городок Сан-Рамон, девушка переехала вместе со своей семьей по работе.

Работает на позиции Demand Planning Program Manager в Google.


Muminkhuja Kholkhujaev, @mominxoja

@mominxoja.jpg


Выпускник Вестминстерского университета в Ташкенте. После бакалавриата поступил в магистратуру в Штатах.

Активно развивается в сфере E-commerce и даже основал свою компанию — Wes Town Cargo Inc. & East Town Cargo Inc.


Shakhina Pulatova, @shohinagram

@shohinagram.jpg


Девушка окончила University of Tennessee в Штатах по специальности Computer Science.

У нее большой опыт работы в IT — более трех лет работы в eBay, Linkedin, год в Eventbrite и других топовых компаниях, офисы которых находятся в Кремниевой Долине.


Darkhonbek Mamataliev, @darhonbek

@darhonbek.jpg


Дархонбек ведет блог в Instagram и Telegram, где делится полезной информацией для IT-специалистов. Работает на позиции iOS-разработчик в Uber.

Выпускник университета Инха в Ташкенте. Помимо работы в Uber получил опыт в Microsoft и EPAM Systems.


Ismaildjan Achilov, @ismail_achilov

@ismail_achilov.jpg


Парень основал ресторан узбекской кухни в Сан-Франциско. Заведение уже полюбилось многим и не только соотечественникам.


Nematulla Madjidov, @nematulla_madjidov

@nematulla_madjidov.jpg


Личный блог узбекистанца, который проживает в San Francisco Bay Area.


Kodirbek Kodirov, @abdulqodirbek_

kodirbek kodirov


Кодирбек родом из Бухары, проживает в Сан-Франциско. Выпускник Вестминстерского университета.

У себя на странице выкладывает фотографии из разных стран, городов и штатов.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.