Узбекистанцы в Кремниевой Долине: где работают и чем занимаются

Рассказываем об узбекистанцах, которые живут и работают в San Francisco Bay Area — Кремниевой Долине.











Индира родом из Ташкента. В США, а именно в городок Сан-Рамон, девушка переехала вместе со своей семьей по работе.

Работает на позиции Demand Planning Program Manager в Google.







Выпускник Вестминстерского университета в Ташкенте. После бакалавриата поступил в магистратуру в Штатах.

Активно развивается в сфере E-commerce и даже основал свою компанию — Wes Town Cargo Inc. & East Town Cargo Inc.







Девушка окончила University of Tennessee в Штатах по специальности Computer Science.

У нее большой опыт работы в IT — более трех лет работы в eBay, Linkedin, год в Eventbrite и других топовых компаниях, офисы которых находятся в Кремниевой Долине.







Дархонбек ведет блог в Instagram и Telegram, где делится полезной информацией для IT-специалистов. Работает на позиции iOS-разработчик в Uber.

Выпускник университета Инха в Ташкенте. Помимо работы в Uber получил опыт в Microsoft и EPAM Systems.







Парень основал ресторан узбекской кухни в Сан-Франциско. Заведение уже полюбилось многим и не только соотечественникам.







Личный блог узбекистанца, который проживает в San Francisco Bay Area.







Кодирбек родом из Бухары, проживает в Сан-Франциско. Выпускник Вестминстерского университета.

У себя на странице выкладывает фотографии из разных стран, городов и штатов.