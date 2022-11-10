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Узбекистанская дзюдоистка впервые в истории стала лидером мирового рейтинга
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Сегодня в 10:42

Узбекистанская дзюдоистка впервые в истории стала лидером мирового рейтинга

Узбекистанская спортсменка Диера Келдиерова заняла первое место в мировом рейтинге лучших дзюдоистов планеты.

Международная федерация дзюдо опубликовала обновленный рейтинг единоборцев после завершения турнира «Большого шлема», который проходил в Баку.

Келдиерова поднялась на высшую ступень мирового рейтинга благодаря своей победе в Баку в весовой категории до 52 килограммов. До этого ни одна из узбекистанских дзюдоисток не поднималась на первое место в мировой табели о рангах.

В данное время двое узбекистанцев возглавляют таблицу мировой классификации: Давлат Бобонов также занимает первое место в мировом рейтинге в весовой категории до 90 килограммов.

Источник: uz.sputniknews.ru

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