Узбекистанская дзюдоистка впервые в истории стала лидером мирового рейтинга

Узбекистанская спортсменка Диера Келдиерова заняла первое место в мировом рейтинге лучших дзюдоистов планеты.

Международная федерация дзюдо опубликовала обновленный рейтинг единоборцев после завершения турнира «Большого шлема», который проходил в Баку.

Келдиерова поднялась на высшую ступень мирового рейтинга благодаря своей победе в Баку в весовой категории до 52 килограммов. До этого ни одна из узбекистанских дзюдоисток не поднималась на первое место в мировой табели о рангах.

В данное время двое узбекистанцев возглавляют таблицу мировой классификации: Давлат Бобонов также занимает первое место в мировом рейтинге в весовой категории до 90 килограммов.

Источник: uz.sputniknews.ru