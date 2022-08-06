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Узбекистанка стала вице-чемпионкой мира по тхэквондо
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Сегодня в 10:41

Узбекистанка стала вице-чемпионкой мира по тхэквондо

Узбекистанская спортсменка Маржона Худойкулова стала вице-чемпионкой мира по тхэквондо среди юниоров.

Чемпионат проходит в Софии, столице Болгарии, где в третий соревновательный день узбекистанка завоевала серебряную медаль в весовой категории до 52 килограммов.

Худойкулова обыграла всех своих соперниц и дошла до финала, однако в решающем поединке уступила сопернице. Также в первый день турнира третье место завоевала еще одна представительница Узбекистана — Гульшаной Исмаилова.

Источник: uz.sputniknews.ru

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