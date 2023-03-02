Узбекистанец Нодирбек Абдусатторов стал четвертым в международном рейтинге

Молодой узбекистанский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов занял четвертое место в международном рейтинге отбора на турнир претендентов на 2024 год.

Возглавил рейтинг американец Уэсли Со с 30,80 баллами. На втором месте представитель Нидерландов Аниш Гири с 29,03 баллами, на третьем – Левон Аронян с 26,35 баллами.

Нодирбек Абдусатторов набрал 22,28 балла и занял четвертую строчку рейтинга, обойдя таких именитых шахматистов, как Магнус Карлсен, Гукеш, Ян Непомнящий, Александр Донченко.

Еще один узбекистанец, Джавахир Синдоров занял 12 место.

Этот рейтинг определяет сильнейших игроков, которые примут участие в чемпионате мира 2024 года.

Источник: uz.sputniknews.ru



