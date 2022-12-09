Узбекистан знакомит западную аудиторию со своей богатой культурой

В мире, а особенно на Западе, растет интерес к Узбекистану, его экономике и культуре. Недавно в Париже открылись две крупные и уникальные выставки, посвященные узбекистанскому культурному наследию: «Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей» в Лувре и «Дорога в Самарканд. Чудеса шелка и золота» в Институте арабского мира.

Случай, когда страна выставляет масштабную национальную экспозицию одновременно в двух локациях, беспрецедентный среди стран СНГ.

Обе выставки посвящены истории и культуре Узбекистана. Выставка в Лувре охватывает период с V-VI веков до нашей эры до эпохи правления Темуридов, а в Институте представлены экспонаты XIX — середины XX веков, а также картины Туркестанского авангарда из коллекции государственных музеев Узбекистана.

Выставки имеют историческую значимость для межкультурного сотрудничества Узбекистана и Франции и предлагают широкой аудитории открыть для себя уникальную культуру региона.

Специально для выставки, начиная с 2018 года, были отреставрированы более 70 предметов. К проекту была привлечена команда, включающая более 40 реставраторов по бумаге, дереву, металлу, скульптуре, стеклу и настенной живописи из Франции и Узбекистана.

Также между Фондом развития культуры и искусства и Государственными музеями Берлина было подписано соглашение о совместной организации выставки в Берлине в 2023 году. Выставка пройдет в галерее Джеймса Симона с 21 апреля по 1 октября 2023 года. Она будет включать 270 археологических экспонатов из различных музеев Узбекистана.