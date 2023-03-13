Узбекистан вышел в полуфинал Кубка Азии U-20 и получил путевку на ЧМ

Футболисты молодежной сборной Узбекистана до 20 лет победили соперников из Австралии и вышли в полуфинал Кубка Азии. Кроме того, национальная команда получила путевку на чемпионат мира.

Молодежная сборная Узбекистана по футболу до 20 лет одержала победу над командой Австралии в четвертьфинале Кубка Азии. Матч, прошедший 11 марта на стадионе «Бунедкор» в Ташкенте, завершился со счетом 1:1, однако в серии пенальти узбекистанцы превзошли соперников.

Так Узбекистан вышел в полуфинал Кубка Азии и получил путевку на чемпионат мира, который пройдет с 20 мая по 11 июня в Индонезии.

Источник: gazeta.uz