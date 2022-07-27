Узбекистан поднялся в топ-20 стран по доступности мобильного интернета

Средний тариф на мобильный интернет в Узбекистане снизился почти на 40% за год.

Самый дешевый трафик в Центральной Азии и СНГ сейчас предлагает Кыргызстан — $0,17 за гигабайт. В мире он занимает шестое место, опустившись на четыре позиции за год.

Казахстан с незначительным разрывом — $0,3726 находится на строчку ниже Узбекистана. Наиболее дорогой интернет в регионе — в Туркменистане, $14,27 за 1 ГБ и 227-е место. Также более высокими тарифами выделяется Таджикистан, занявший 131 строчку — $1,94.

Источник: spot.uz