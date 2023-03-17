Узбекистан победил Южную Корею и вышел в финал Кубка Азии U-20

Молодежная сборная Узбекистана по футболу до 20 лет одержала победу над командой Республики Корея в полуфинале Кубка Азии U-20. Матч, прошедший 15 марта на стадионе «Бунедкор» в Ташкенте, завершился со счетом 0:0, однако узбекистанцы победили в серии пенальти.

На 20 минуте сборной Пулатхужа Холдорхонов получил травму, из-за чего Узбекистан остался без основного нападающего. Хозяева поля контролировали игру, но не смогли реализовать свои голевые моменты. Основное время, экстра-таймы также завершились без голов, но в серии пенальти Узбекистан был точнее, а вратарь Отабек Баймурадов отбил три 11-метровых удара.

Таким образом, Узбекистан победил Республику Корея, которая является самой титулованной командой турнира с 12 чемпионствами, и во второй раз в своей истории вышел в финал Кубка Азии.

Источник: gazeta.uz