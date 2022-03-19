Узбекистан планирует внедрить трехлетнюю IT-визу

С 1 апреля в Узбекистане планируется начать выдавать IT-визы для инвесторов, учредителей IT-компаний и специалистов в сфере информационных технологий, а также членов их семей.

Держатели такой визы смогут беспрепятственно въезжать и выезжать из Узбекистана, находиться в любом регионе без обязанности перерегистрации, а также получать образование и медицинские услуги на условиях, предусмотренных для граждан страны.

Также держателям визы будет доступно получение вида на жительство в Узбекистане в упрощенном порядке путем приобретения жилой недвижимости любой стоимости.

Виза будет выдаваться по рекомендации IT-Парка. Условия получения различаются в зависимости от целей пребывания в Узбекистане. Заявки на получение рекомендации IT-Парка будут приниматься посредством сайта itvisa.uz.

Потенциальные инвесторы должны будут предоставить информацию о планируемых проектах. Для учредителей компаний необходимо предоставить свидетельство о резидентстве в IT-Парке. Специалистам в сфере информационных технологий необходимо предоставить заверенную информацию о совокупном годовом доходе до налоговых вычетов не менее 30 000 долларов США за последние 12 месяцев.

После рассмотрения IT-Парком поданной заявки соискателю выдается рекомендация о соответствии требованиям IT-Visa. Полученная рекомендация подается вместе с анкетой и паспортом в консульские учреждения Узбекистана или в органы внутренних дел по месту временной регистрации.

Рассмотрение заявления на получение IT-Visa будет занимать не более трех рабочих дней.

Источник: gazeta.uz