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Узбекистан и Южная Корея начали переговоры о зоне свободной торговли
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Сегодня в 12:12

Узбекистан и Южная Корея начали переговоры о зоне свободной торговли

Лидеры Узбекистана и Южной Кореи провели переговоры по соглашению о свободной торговле. Это позволит облегчить процедуры, связанные с проведением внешнеторговых операций.

Если оно будет заключено, то станет первым пактом Южной Кореи о торговле согласно ее новой северной политике, которая направлена на укрепление экономических и политических связей с более чем десятком стран, расположенных к северу от Корейского полуострова.

Президент Мун Чжэ Ин отметил, что Республика Корея разрешила поездки бизнесменов и через чартерные рейсы и установила канал для консультаций между органами здравоохранения.

Источник: spot.uz

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#южнаякорея #бизнес #узбекистан #азия
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