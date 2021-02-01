Узбекистан и Южная Корея начали переговоры о зоне свободной торговли

Лидеры Узбекистана и Южной Кореи провели переговоры по соглашению о свободной торговле. Это позволит облегчить процедуры, связанные с проведением внешнеторговых операций.

Если оно будет заключено, то станет первым пактом Южной Кореи о торговле согласно ее новой северной политике, которая направлена на укрепление экономических и политических связей с более чем десятком стран, расположенных к северу от Корейского полуострова.

Президент Мун Чжэ Ин отметил, что Республика Корея разрешила поездки бизнесменов и через чартерные рейсы и установила канал для консультаций между органами здравоохранения.

Источник: spot.uz