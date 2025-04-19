Узбекистан и Вьетнам обсуждают введение безвизового режима

Узбекистан и Вьетнам намерены развивать обмены в сфере культуры и туризма, в том числе путем введения безвизового режима.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 7 апреля провел встречу с делегацией Вьетнама во главе с председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. На встрече стороны обсудили развитие культурных и туристических обменов, в том числе путем установления безвизового режима.

Достигнута договоренность об активизации межпарламентского диалога для обеспечения практической реализации совместных инициатив.

Сегодня граждане Узбекистана могут получить электронную визу для въезда во Вьетнам. Срок действия визы составляет до 90 дней с многократным въездом.

В 2023 году в Узбекистан приехало около свыше 800 туристов из Вьетнама, и в 2024 году ожидалось увеличение этой цифры в несколько раз.

Вьетнам также является одним из популярных туристических направлений для узбекистанцев — 4786 человек посетили Вьетнам в туристических целях в 2023 году.

Источник: gazeta.uz