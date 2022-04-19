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Узбекистан и Венгрия запустят совместный стартап-акселератор
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Сегодня в 09:30

Узбекистан и Венгрия запустят совместный стартап-акселератор

Узбекистан и Венгрия ведут работу над организацией совместного стартап-акселератора.

Startup Campus поможет организовать в Узбекистане акселератор по международным стандартам, а также вывести участвующие в нем компании на зарубежные рынки.

Акселератор будет открыт для проектов в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, урбанизации и энергетики. Программа делится на два направления:

— университетский акселератор будет привлекать студентов вузов, разрабатывающих инновационные идеи в одной из перечисленных сфер, и оказывать им поддержку

— корпоративный акселератор поможет малым и средним предприятиям, представляющим инновационные перспективные технологии для узбекского и венгерского бизнеса.

Программа ставит целью акселерацию компаний, готовящих решения для проектов в сфере реализации импортозамещения и локализации инновационных производств.

Источник: spot.uz

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