Узбекистан и Венгрия запустят совместный стартап-акселератор

Узбекистан и Венгрия ведут работу над организацией совместного стартап-акселератора.
Startup Campus поможет организовать в Узбекистане акселератор по международным стандартам, а также вывести участвующие в нем компании на зарубежные рынки.
Акселератор будет открыт для проектов в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, урбанизации и энергетики. Программа делится на два направления:
— университетский акселератор будет привлекать студентов вузов, разрабатывающих инновационные идеи в одной из перечисленных сфер, и оказывать им поддержку
— корпоративный акселератор поможет малым и средним предприятиям, представляющим инновационные перспективные технологии для узбекского и венгерского бизнеса.
Программа ставит целью акселерацию компаний, готовящих решения для проектов в сфере реализации импортозамещения и локализации инновационных производств.
Источник: spot.uz