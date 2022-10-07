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Uzbekistan Airways возобновляет полеты в Куала-Лумпур
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Сегодня в 10:04

Uzbekistan Airways возобновляет полеты в Куала-Лумпур

С 1 ноября 2022 года Uzbekistan Airways возобновляет прямые рейсы в Куала-Лумпур.

Отправиться в путешествие в Куала-Лумпур можно будет два раза в неделю, во вторник и пятницу.

Источник: uzdaily.uz

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.