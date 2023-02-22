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Uzbekistan Airways возобновляет авиарейсы в Токио
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Сегодня в 10:43

Uzbekistan Airways возобновляет авиарейсы в Токио

Начиная с 13 апреля 2023 года, Uzbekistan Airways возобновляет регулярное авиасообщение между Узбекистаном и столицей Японией.

Прямые рейсы в Японию будут выполняться еженедельно по четвергам.

Источник: uzdaily.uz

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