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Uzbekistan Airways объявила о новогодней скидке для студентов
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Вчера в 10:16

Uzbekistan Airways объявила о новогодней скидке для студентов

Узбекистанский авиаперевозчик Uzbekistan Airways объявил о новогодних скидках на внутренние рейсы для студентов.

Акция компании действует во время новогодних каникул — с 22 декабря по 10 января.

Размер скидки составляет 50% на все рейсы внутри Узбекистана. Предложение действительно для билетов только от тарифа эконом-класса Y.

Скидкой могут воспользоваться студенты дневных отделений вузов, учащиеся за пределами родного города. Для оформления скидки требуется прийти в филиал Uzbekistan Airways Sales или в кассу аэропорта в своем регионе и предоставить студенческий билет, справку с места учебы, паспорт или ID-карту.

Источник: spot.uz

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