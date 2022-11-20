Uzbekistan Airways объявила о новогодней скидке для студентов

Узбекистанский авиаперевозчик Uzbekistan Airways объявил о новогодних скидках на внутренние рейсы для студентов.

Акция компании действует во время новогодних каникул — с 22 декабря по 10 января.

Размер скидки составляет 50% на все рейсы внутри Узбекистана. Предложение действительно для билетов только от тарифа эконом-класса Y.

Скидкой могут воспользоваться студенты дневных отделений вузов, учащиеся за пределами родного города. Для оформления скидки требуется прийти в филиал Uzbekistan Airways Sales или в кассу аэропорта в своем регионе и предоставить студенческий билет, справку с места учебы, паспорт или ID-карту.

Источник: spot.uz