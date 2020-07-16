Узбеки за рубежом: 7 блогеров, на которых стоит подписаться





























Юля Сапарниязова — модель, блогер с узбекскими корнями. В Instagram и YouTube рассказывает о жизни модели и снимает влоги.

Юля Сапарниязова — модель, блогер с узбекскими корнями. В Instagram и YouTube рассказывает о жизни модели и снимает влоги.

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