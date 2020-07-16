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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Узбеки за рубежом: 7 блогеров, на которых стоит подписаться
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Сегодня в 16:50

Узбеки за рубежом: 7 блогеров, на которых стоит подписаться

Робия Набиева, @yaibor


Робия Набиева.jpg

Робия Набиева — блогер из Узбекистана, живет в Нью-Йорке. На своей странице выкладывает свои фотографии и делится рецептами блюд.

Анора Ильясова, @anora_ilyosova


Анора Ильясова.jpg

Анора Ильясова ведет семейный блог в Instagram. Живет в США. Делится советами, путешествиями и своей жизнью.

Мадина Шадиева, @madina_shadieva


Мадина Шадиева.jpg

Мадина Шадиева — блогер. Пишет о себе, своем детстве, путешествиях.

Лола, @lolee_korea


Лола.jpg

Лола живет в Южной Корее с мужем и дочерями. Ведет блог о жизни в Корее и учит корейскому языку.

Диора Усманова, @diora_u


Диора Усманова.jpg

Диора Усманова в своем блоге делится фотографиями своей семьи, также выкладывает рецепты разных блюд.

Нилуфар Бекбаева, @uzbechka_in_newyork


Нилуфар Бекбаева.jpg

Нилуфар Бекбаева — родом из Узбекистана, переехала в США несколько лет назад. Пишет о жизни в Америке, о фактах Нью-Йорка.

Юля Сапарниязова, @yulia_sv

Юля Сапаниязова.jpg

Юля Сапарниязова — модель, блогер с узбекскими корнями. В Instagram и YouTube рассказывает о жизни модели и снимает влоги.

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