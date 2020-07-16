Узбеки за рубежом: 7 блогеров, на которых стоит подписаться

Робия Набиева, @yaibor
Робия Набиева — блогер из Узбекистана, живет в Нью-Йорке. На своей странице выкладывает свои фотографии и делится рецептами блюд.
Анора Ильясова, @anora_ilyosova
Анора Ильясова ведет семейный блог в Instagram. Живет в США. Делится советами, путешествиями и своей жизнью.
Мадина Шадиева, @madina_shadieva
Мадина Шадиева — блогер. Пишет о себе, своем детстве, путешествиях.
Лола, @lolee_korea
Лола живет в Южной Корее с мужем и дочерями. Ведет блог о жизни в Корее и учит корейскому языку.
Диора Усманова, @diora_u
Диора Усманова в своем блоге делится фотографиями своей семьи, также выкладывает рецепты разных блюд.
Нилуфар Бекбаева, @uzbechka_in_newyork
Нилуфар Бекбаева — родом из Узбекистана, переехала в США несколько лет назад. Пишет о жизни в Америке, о фактах Нью-Йорка.
Юля Сапарниязова, @yulia_sv
Юля Сапарниязова — модель, блогер с узбекскими корнями. В Instagram и YouTube рассказывает о жизни модели и снимает влоги.