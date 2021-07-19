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Устрицы, свежий хлеб и блины: 10 новых заведений в Алматы и Нур-Султане
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Вчера в 13:47

Устрицы, свежий хлеб и блины: 10 новых заведений в Алматы и Нур-Султане

С приходом лета открылось много разных заведений, которые стоит посетить и устроить для себя небольшой гастрономический тур.


Алматы


@ustreria.almaty


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Ресторан Ustreria находится на Арбате. В заведении можно попробовать свежие устрицы, хот-доги, боулы и бургеры, наливки с лимонадами собственного производства — и все это по фиксированной цене. Внутри много неоновых вывесок, а из окна открывается вид на улицу Панфилова.

@vinnyi.sad


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Винный сад — это место, где вы можете насладиться летним вечером за бокалом вина и легкими закусками в саду. Также здесь можно потанцевать, провести время с друзьями на террасе. Здесь часто выступают диджеи. Заведение специализируются на винных коктейлях.

@agora_wineanddeli


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Интерьер и атмосфера винотеки напоминают театр. В заведении большой выбор разнообразного вина, подают деликатесы: мидии, хамон, антипасти и брускетта. В бутике также можно приобрести разные виды сыра и вино.

@arman_ecoterrace


Ресторан с эко-концепцией — натуральные свежие продукты и зеленый интерьер. Заведение находится в здании кинотеатра «Арман». В меню большой выбор завтраков, мясных блюд на гриле и десертов. Также есть мороженое от шефа. В ресторане устраиваются тематические вечера, на которых выступают разные музыкальные группы, диджеи, проводятся конкурсы и розыгрыши.

@good.ata


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Кафе Good Alma-Ata предлагает разнообразные завтраки и бранчи, вафли, блины и брускетты, разные закуски под коктейли и лимонады. Завтраки подают до 18:00. Концепт нового заведения в сохранении атмосферы старого города, которым следует наслаждаться.


Нур-Султан


@fresco.italian.cafe


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Ресторан итальянской кухни. В заведении представлены авторские и традиционные блюда Апеннинского полуострова: салаты, брускетты, кростоне и хрустящие бри, тортеллини с бульоном и минестроне, равиоли и паста. В их меню представлены разные виды пиццы, сыра, десертов и большой выбор завтраков.

@arabis.nursultan


Кафе с классической европейской и панаазиатской кухнями. Заведение подходит для семейных завтраков, деловых обедов и веселого отдыха с друзьями. В меню около 15 позиций завтраков, салаты, стрит-фуд, богатый выбор горячих блюд, с упором на сочные стейки.

@notonlyburgerastana


Название заведения говорит само за себя. Ресторан, где предлагают широкий ассортимент
блюда быстрого питания: хот-доги, пицца, брускетты и, конечно же, бургеры. А также
есть раздел INTERMIX, включающий в себя кухню разных стран: Мексика, Италия,
Франция, Америка, Турция. В каждом разделе есть вегетарианские блюда.

@blinhouse_astana


Кафе, в котором готовят блины с самыми разными начинками. В новом заведении
вы можете поесть не только сытные и сладкие блины, у них большой выбор завтраков, есть горячие блюда и разные лимонады. Место подходит для семейного отдыха, так как внутри есть детская зона.

@urbanbaker_nursultan


Городская пекарня, где подают круассаны, как в Париже, эклеры с глазурью из
натурального шоколада и ароматный кофе. Также здесь готовят кукурузный
хлеб без добавления пшеничной муки, от чего он получается сладковатым на вкус,
рассыпчатым и ярко-желтым.

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