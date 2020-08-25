успешных за рубежом стартапов, которые создали выходцы из Центральной Азии

Амирхан Омаров, венчурный инвестор, директор Ihsan Capital





Wing.Ae



Узбек Музаффар Карабаев продал логистический стартап Wing.Ae — платформу осуществления отгрузок для электронных торговых площадок, расположенную в ОАЭ, арабскому маркетплейсу Souq.com в сентябре 2017 года, который незадолго до этого был приобретен американским Amazon за 580 миллионов долларов. То есть, по факту, Wind выкупил Amazon.

Сейчас Музаффар Карабаев — соучредитель kpi.com, один из не более десятка игроков на рынке ERP-систем в Узбекистане. Это программное обеспечение для управления бизнес-процессами, которое объединяет финансы, цепочки поставок, операции, отчетность, производство, кадры и позволяет управлять ими.

Bee





Ботир Арифджанов — сооснователь финтех-стартапа в Египте, платежной системы Bee, который в 2017 году привлек 8,8 миллиона долларов США от стратегического инвестора.

Behavox





Кыргыз Еркин Адилов в начале 2020 года получил инвестиции в размере 100 миллионов долларов США от Softbank Vision Fund 2 на свой стартап Behavox, который занимается аналитикой на базе искусственного интеллекта. Компания перебралась из Лондона в Нью-Йорк в связи с большим спросом из США.

FitJab





Продолжая о выходцах из Кыргызстана, можно отметить отдельно приложение FitJab, запущенное Эриком Абдыкалыковым. Аудитория спортивного приложения — практикующие мусульманки, которые могут составлять свои фитнес-программы и находить подходящие по религиозным требованиям фитнес-центры.

Haus





Отдельно можно упомянуть про сеть коворкингов Haus, запущенную Каниет Раевым, кыргызстанцем, успевшим пожить в Казахстане, прежде чем перебраться в Лондон и запустить там сеть коворкингов. Коворкинги отличаются тем, что расположены в заведениях общепита, которые днем пустуют и превращаются в рабочие пространства, а начиная с вечера, снова в заведения общепита. Яркий пример — sharing economy.

App In The Air и Ru-Beacon





Туркмены могут гордиться ярким Байрамом Аннаковым, который запустил серию успешных стартапов и проектов, таких как App In The Air — приложение для планирования перелетов и Ru-Beacon — платформа для быстрого создания сайтов и приложений. Сейчас он основатель и CEO компании Empatika, которая также продолжает фокусироваться на создании интересных и креативных ИТ-продуктов для рынка.





Американские стартапы Unico.Aero — отслеживание ручных кладей и грузов в перелетах, 4stay.com — снятие и сдача комнат для проживания во время поездок и Zentist — система биллинга и CRM для дантистов, также основаны выходцами из Таджикистана.