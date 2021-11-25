Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/389/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/389607cd824ef2307bcb258e79f023d8.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
uspehi-uzbekistancev-v-etom-godu-11-vdohnovlyayuschih-istoriy
Успехи узбекистанцев в этом году: 11 вдохновляющих историй
420
Главная
/
Наши в мире

23.11.2021

Успехи узбекистанцев в этом году: 11 вдохновляющих историй

Баходир Жалолов, @bakhodirjalolov


Баходир Жалолов.jpg

Трехкратный чемпион Азии и мастер спорта. Боксер выиграл золотую медаль Олимпиады-2020.


Муроджон Ахмадалиев, @murodjon_akhmadaliev


Муроджон Акматалиев.jpg

Первый в истории Узбекистана и действующий чемпион мира по версиям IBF и WBA Super. Муроджон сумел отстоять титул в рамках вечера бокса на SNHU Arena.


Бекзод Абдурахмонов, @bekzod_abdurakhmonov


1243974949_239472014_560265061772619_805569703849500202_n.jpg

Бекзод завоевал бронзовую медаль по вольной борьбе на Олимпиаде-2020 в Токио.


Лилия Шакирова, @officialshakirova


Лилия Шакирова.jpg

Первая женщина-боец UFC из Узбекистана и действующая чемпионка GFC.


Нодирбек Абдусатторов


Нодирбек Абдусатторов.jpg

Шахматист одолел соперника из Голландии Анишу Гири на Кубке мира по шахматам в Сочи.


Давлат Бобонов, @bobonovdavlat


Давлат Бобонов.jpg

Лучший спортсмен Узбекистана 2020 года. Дзюдоист стал бронзовым призером Олимпиады в Токио


Камронбек Осимжонов, @kamronbek_29


Камронбек Осимжонов.jpg

Камронбек создал Save Bot в Telegram, среди его функций удаление водяных знаков с видео из TikTok.


Жавохир Синдаров


Жавохир Синдаров.jpg

Жавохир сумел обыграть перуанского гроссмейстера Хорхе Кори на Кубке мира по шахматам, который проходил в Сочи.


Дастонбек Отаболаев, @dastonbek_otabolaev


Дастонбек Отаболаев.jpg

Дастонбек стал чемпионом мира по карате на соревнованиях WКF, которые проходили в Дубае.


Комилжон Тухтаев, @kamil.97ski


Комилжон Тухтаев.jpg

Горнолыжный спортсмен получил путевку на XXIV Зимние Олимпийские игры 2022 года, которые состоятся в Пекине.


Жасурбек Яхшибоев


Жасурбек Яхшибоев.jpeg

Футболист играет в молдавском клубе «Шериф». На «Лиге Чемпионов», Жасурбек забил первый гол в ворота команды «Реал». Игра закончилась в пользу «Шерифа».

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#нашивмире #спорт #узбеки #спортсмены #узбекивмире
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как наши люди в Азии пережили карантин: Китай, Сингапур, Южная Корея, Япония
6338
Наши в мире. Почему в Италии нужно быть терпеливым и о бюрократии в стране
12066
Казахстанка о том, как переехала в Европу и стала финансистом
5374