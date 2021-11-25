Успехи узбекистанцев в этом году: 11 вдохновляющих историй

Баходир Жалолов, @bakhodirjalolov
Трехкратный чемпион Азии и мастер спорта. Боксер выиграл золотую медаль Олимпиады-2020.
Муроджон Ахмадалиев, @murodjon_akhmadaliev
Первый в истории Узбекистана и действующий чемпион мира по версиям IBF и WBA Super. Муроджон сумел отстоять титул в рамках вечера бокса на SNHU Arena.
Бекзод Абдурахмонов, @bekzod_abdurakhmonov
Бекзод завоевал бронзовую медаль по вольной борьбе на Олимпиаде-2020 в Токио.
Лилия Шакирова, @officialshakirova
Первая женщина-боец UFC из Узбекистана и действующая чемпионка GFC.
Нодирбек Абдусатторов
Шахматист одолел соперника из Голландии Анишу Гири на Кубке мира по шахматам в Сочи.
Давлат Бобонов, @bobonovdavlat
Лучший спортсмен Узбекистана 2020 года. Дзюдоист стал бронзовым призером Олимпиады в Токио
Камронбек Осимжонов, @kamronbek_29
Камронбек создал Save Bot в Telegram, среди его функций удаление водяных знаков с видео из TikTok.
Жавохир Синдаров
Жавохир сумел обыграть перуанского гроссмейстера Хорхе Кори на Кубке мира по шахматам, который проходил в Сочи.
Дастонбек Отаболаев, @dastonbek_otabolaev
Дастонбек стал чемпионом мира по карате на соревнованиях WКF, которые проходили в Дубае.
Комилжон Тухтаев, @kamil.97ski
Горнолыжный спортсмен получил путевку на XXIV Зимние Олимпийские игры 2022 года, которые состоятся в Пекине.
Жасурбек Яхшибоев
Футболист играет в молдавском клубе «Шериф». На «Лиге Чемпионов», Жасурбек забил первый гол в ворота команды «Реал». Игра закончилась в пользу «Шерифа».