Успехи узбекистанцев в этом году: 11 вдохновляющих историй





Трехкратный чемпион Азии и мастер спорта. Боксер выиграл золотую медаль Олимпиады-2020.













Первый в истории Узбекистана и действующий чемпион мира по версиям IBF и WBA Super. Муроджон сумел отстоять титул в рамках вечера бокса на SNHU Arena.









Бекзод завоевал бронзовую медаль по вольной борьбе на Олимпиаде-2020 в Токио.









Первая женщина-боец UFC из Узбекистана и действующая чемпионка GFC.





Нодирбек Абдусатторов









Шахматист одолел соперника из Голландии Анишу Гири на Кубке мира по шахматам в Сочи.









Лучший спортсмен Узбекистана 2020 года. Дзюдоист стал бронзовым призером Олимпиады в Токио





Камронбек создал Save Bot в Telegram, среди его функций удаление водяных знаков с видео из TikTok.





Жавохир Синдаров









Жавохир сумел обыграть перуанского гроссмейстера Хорхе Кори на Кубке мира по шахматам, который проходил в Сочи.









Дастонбек стал чемпионом мира по карате на соревнованиях WКF, которые проходили в Дубае.













Горнолыжный спортсмен получил путевку на XXIV Зимние Олимпийские игры 2022 года, которые состоятся в Пекине.





Жасурбек Яхшибоев









Футболист играет в молдавском клубе «Шериф». На «Лиге Чемпионов», Жасурбек забил первый гол в ворота команды «Реал». Игра закончилась в пользу «Шерифа».