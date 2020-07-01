Управление репутацией — SERM, ORM, HM — разбираемся с инструментами





Скрытый маркетинг (Hidden Marketing)





Управление репутацией в интернете (Online Reputation Management)

Управление репутацией в поисковой выдаче (Search Engine Reputation Management)

Мы часто пишем о том, как и для чего нужно работать с репутацией в интернете, а сегодня расскажем, в чем разница между скрытым маркетингом (Hidden Marketing), управлением репутацией в Сети (ORM) и управлением репутацией в поисковой выдаче (SERM).Специально нанятый агент влияния под видом пользователя в обычном отзыве сравнивает товар или услугу с похожими, делится личным опытом и дает немного рекомендаций от себя.Так как рекомендации исходят от обычных пользователей, целевая аудитория начинает интересоваться товарами или услугами, к тому же растет узнаваемость бренда.трудно оценить эффективность скрытого маркетинга, разве что через рост трафика или увеличение продаж при условии, что параллельно не запущены другие рекламные кампании.Online Reputation Management работает как раз над тем, чтобы о компании говорили хорошо. Благодаря сервисам, таким как YouScan, IQBuzz или Brand Analytics, можно регулярно мониторить упоминания о бренде.К тому же можно увеличить количество позитивных отзывов, мотивируя клиентов, — предлагать им скидку на товар или услуги за опубликованный отзыв. Для этого можно использовать агентов влияния.Необходимо использовать сервисы, позволяющие менять IP-адреса и местоположение при использовании агентов влияния.ORM повышает уровень клиентского сервиса и коммуникации с аудиторией, нейтрализует негативные отзывы, увеличивает количество позитивных публикаций.сервисы не замечают комментарии без упоминания бренда, необходим и ручной мониторинг.Неполная картина эффективности.— подбор ключевых слов и поисковая оптимизация пресс-релизов положительных отзывов клиентов для вытеснения негатива— создание новых, не замеченных в негативе сайтов и профилей в социальных сетях для очищения результатов поиска от негатива.— размещение пресс-релизов на авторитетных ресурсах с целью улучшения присутствия бренда и уменьшения негативного контента— Активное продвижение бесплатных продуктов для создания положительного отклика у клиентов— Активная реакция на общественную критику, публикация пресс-релизов и обзоров на сайтах.SERM создает положительный образ бренда в поисковой выдаче, влияет на принятие решения потребителем, определяет проблемы качества товаров или услуг, а также клиентского сервиса.не результативен без использования ORM.