Управление репутацией — SERM, ORM, HM — разбираемся с инструментами

Мы часто пишем о том, как и для чего нужно работать с репутацией в интернете, а сегодня расскажем, в чем разница между скрытым маркетингом (Hidden Marketing), управлением репутацией в Сети (ORM) и управлением репутацией в поисковой выдаче (SERM).
Скрытый маркетинг (Hidden Marketing)
В скрытом маркетинге есть четкая цель — создать слухи, обсуждения вокруг товара или услуги и повысить интерес потребителей через агентов влияния. Специально нанятый агент влияния под видом пользователя в обычном отзыве сравнивает товар или услугу с похожими, делится личным опытом и дает немного рекомендаций от себя.
Так как рекомендации исходят от обычных пользователей, целевая аудитория начинает интересоваться товарами или услугами, к тому же растет узнаваемость бренда.
Из минусов: трудно оценить эффективность скрытого маркетинга, разве что через рост трафика или увеличение продаж при условии, что параллельно не запущены другие рекламные кампании.
Управление репутацией в интернете (Online Reputation Management)
Для бизнеса желательно, чтобы компанию упоминали в позитивном контексте. Online Reputation Management работает как раз над тем, чтобы о компании говорили хорошо. Благодаря сервисам, таким как YouScan, IQBuzz или Brand Analytics, можно регулярно мониторить упоминания о бренде.
К примеру, если компании оставили негативный отзыв, нужно решить проблему клиента и попросить удалить комментарий. К тому же можно увеличить количество позитивных отзывов, мотивируя клиентов, — предлагать им скидку на товар или услуги за опубликованный отзыв. Для этого можно использовать агентов влияния.
Не нужно забывать о качестве отзывов, одни и те же отзывы на разных ресурсах могут отправить компанию в антирейтинг брендов, которые часто грешат ненастоящими отзывами. Необходимо использовать сервисы, позволяющие менять IP-адреса и местоположение при использовании агентов влияния.
ORM повышает уровень клиентского сервиса и коммуникации с аудиторией, нейтрализует негативные отзывы, увеличивает количество позитивных публикаций.
Из минусов: сервисы не замечают комментарии без упоминания бренда, необходим и ручной мониторинг. Неполная картина эффективности.
Управление репутацией в поисковой выдаче (Search Engine Reputation Management)
Основная задача SERM — вытеснить с лидирующих позиций в выдаче все очерняющие компанию мнения.
Основные приемы SERM — это:
— подбор ключевых слов и поисковая оптимизация пресс-релизов положительных отзывов клиентов для вытеснения негатива
— создание новых, не замеченных в негативе сайтов и профилей в социальных сетях для очищения результатов поиска от негатива.
— размещение пресс-релизов на авторитетных ресурсах с целью улучшения присутствия бренда и уменьшения негативного контента
— Активное продвижение бесплатных продуктов для создания положительного отклика у клиентов
— Активная реакция на общественную критику, публикация пресс-релизов и обзоров на сайтах.
SERM создает положительный образ бренда в поисковой выдаче, влияет на принятие решения потребителем, определяет проблемы качества товаров или услуг, а также клиентского сервиса.
Из минусов: не результативен без использования ORM.
При работе с репутацией лучше использовать сразу все инструменты.
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