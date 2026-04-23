University of Milan. Программа по коммуникациям, поступление, стипендии и жизнь в Милане

Анастасия Осипова, Coordinator of International Students for Public and Corporate Communication program, PhD Candidate in Sociology and Methodology of Social Research





Об университете

University of Milan — один из крупнейших университетов Италии с сильной исследовательской и международной позицией. Несмотря на масштаб, университет сохраняет довольно практичный подход к обучению и активно интегрирует индустрию в учебный процесс. Здесь учится большое количество иностранных студентов, что делает среду более интернациональной и открытой к разным образовательным и профессиональным траекториям.

О программе Public and Corporate Communication

Программа сфокусирована на digital и corporate communication: как компании выстраивают коммуникации, работают с аудиторией и формируют свое позиционирование на рынке. Обучение мультидисциплинарное — коммуникации рассматриваются через социологию, медиа-исследования и аналитику, а также дополняются навыками работы с данными, включая data analysis, элементы AI и базовое понимание digital среды и data management.

Программма работает по трем curriculum. Один италоязычный — Communication Marketing, более общий и базовый, чаще для локальных студентов. Также есть два англоязычных:

Corporate Communication — наиболее прикладной трек. Он включает визуальную коммуникацию, social media, digital society, углубленный маркетинг, базовую аналитику данных, корпоративные и регуляторные дисциплины вроде market regulation and business practices, а также HR и digital-коммуникации, иногда с элементами верстки. Этот трек больше ориентирован на работу в маркетинговых и коммуникационных командах компаний.

Digital Media, Data and Society — более исследовательский и цифровой трек. Здесь больше внимания к данным, AI, анализу digital среды и элементам кодинга. Он рассматривает коммуникации как объект исследования и ближе к академической траектории, хотя переходы между направлениями возможны.

Организационно программа делится на три триместра с перерывами на Рождество и Пасху. Используется европейская система кредитов ECTS.

Программа интернациональная: около 10% студентов — иностранцы. Примерно 70% выпускников находят работу в течение года после окончания, чаще в Италии или Европе.

Отдельную важную роль играют преподаватели: это не только академики, но и практики из индустрии. Университет регулярно приглашает специалистов из компаний, которые приходят на занятия, делятся опытом и часто ищут стажеров. Это дает студентам ранний доступ к индустрии и первый опыт нетворка и стажировок в Европе.

Стажировки встроены в программу и могут засчитываться в учебный план — до 9 кредитов. Это позволяет получать реальный опыт уже во время обучения.

Также есть широкий выбор элективов: от AI и визуализации данных до PR и стратегий продвижения, которые часто ведут практикующие специалисты.

Есть два формата для получения международного опыта: Erasmus — семестр обучения в другой европейской стране, и degree abroad — более академическая опция для написания части магистерской диссертации в партнерском университете под research-проект.

О поступлении

На данный момент открыт набор на сентябрь 2026 года. Дедлайн для иностранных студентов, которым нужна виза и ВНЖ, — 29 мая 2026 года. Далее до 11 июня идет оценка заявок, после чего публикуются результаты.

Для подачи нужны CV, мотивационное письмо, диплом или транскрипт с предметами и сертификат английского языка. Важно, что в Италии большое значение имеет соответствие предыдущего образования программе: не обязательно профильное образование в коммуникациях, но должно быть логичное пересечение дисциплин, чтобы комиссия понимала академическую траекторию.

По английскому требуется минимум B2. Принимаются стандартные экзамены вроде IELTS и TOEFL. Сертификат можно донести после зачисления, в течение первого триместра, но это снижает шансы на этапе отбора, поэтому лучше подаваться сразу с подтверждением.

О стипендиях

Основная стипендия в Италии — DSU scholarship. Она рассчитывается на основе финансового положения семьи. На практике для студентов из СНГ ее достаточно легко получить, и она часто покрывает значительную часть расходов на обучение и жизнь. Это одна из причин, почему Италия остается доступным направлением для магистратуры в Европе.

О жизни в Милане

Жизнь в Милане часто кажется дороже и сложнее в финансовом плане, чем она есть на самом деле. Это большой и туристический город, поэтому жилье действительно стоит выше, чем в более маленьких городах Италии, и это основная статья расходов. При этом почти всегда есть варианты: общежития, комнаты и совместная аренда. Большинство студентов живут не в отдельных квартирах, а делят жилье, и это нормальная практика.

Для более комфортной жизни в Милане можно ориентироваться примерно на 1000 евро в месяц — это уже уровень, при котором можно жить спокойно и не считать постоянно базовые траты. При этом многое зависит от привычек и того, насколько активно вы живете в городе.

Милан удобный с точки зрения путешествий. Отсюда легко и относительно недорого ездить по Европе, особенно если планировать заранее. Город культурно насыщен: постоянно проходят выставки, недели дизайна, разные городские события. Значительная часть из этого либо бесплатная, либо со студенческими скидками, поэтому на досуг не обязательно тратить много денег. В целом у студентов в Италии много льгот, и это заметно снижает стоимость жизни.