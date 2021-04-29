University of Edinburgh. О поступлении в вуз, где учились Адам Смит и Чарльз Дарвин

Сайдибурханиддин Адиханов, 30 лет, город — Нур-Султан, Ph . D . student in Biomedical sciences , Nazarbayev University @ saidiburkhaniddin





О выборе университета





После того как я получил международную стипендию «Болашак», начал выбирать страну для обучения. Между США и Великобританией выбрал второй вариант. Эта страна ближе к Казахстану, а принцип обучения там показался мне более удобным.

Я прошел шестимесячные языковые курсы в городе Кембридж, сдал IELTS и подал документы во все топовые вузы Великобритании. Поступил в Имперский колледж Лондона, Университетский колледж Лондона, Манчестерский университет, Эдинбургский университет, Шеффилдский университет и Бристольский университет.

Из всех выбрал именно University of Edinburgh. Курсы, которые предлагала программа в сфере биотехнологий этого университета, были более интересные и подходящие для меня. В этом вузе широкий спектр предметов, исследований, лабораторных работ. Все это привлекло меня. Мне хотелось охватить как можно больше разных областей во время обучения в магистратуре, чтобы потом подавать документы на программу докторантуры.

О поступлении





Когда у меня на руках были результаты IELTS, высокий GPA программы бакалавриата и стипендия от «Болашак», я начал подавать документы в вузы. На мой взгляд, поступать на программу магистратуры несложно. Особенно если вы поступаете в вузы Великобритании. Учебные заведения там быстро отвечают на вопросы, на сайтах есть вся необходимая информация. А если вы хорошо сдали IELTS и получили финансирование, перед вами не будет никаких преград.

Полезные контакты:

Центр международных программ

E-mail: [email protected]

facebook

@bolashaq.cip

Также нужно написать эссе, где необходимо раскрыть причины выбора университета. Таким образом, вы уже на этапе поступления планируете, что и как будете изучать во время обучения. Задумываетесь, что будете делать после окончания программы.

Об особенностях обучения





В Эдинбургском университете много самых разных программ бакалавриата, магистратуры, докторантуры. Он известен качественным образованием в таких направлениях, как политика, право, биологические науки, медицина, бизнес.





При поступлении к вам прикрепляется тьютор, который помогает в процессе обучения. Например, можно вместе с ним выбрать элективные курсы. Это приятный бонус. Мой тьютор отвечал на все запросы в течение нескольких часов по электронной почте.

Занятия проходили в формате: лекция, а затем обсуждение или практика. Было время на усвоение материала, можно было задать интересующие вопросы профессору. Преподаватели доброжелательные, всегда готовы помочь, ответить на все вопросы.

Администрация всегда собирает обратную связь от студентов, учитывает их мнение. Например, я был представителем своей программы. Участвовал во встречах, которые организовывались университетом. Рассказывал о том, как проходит обучение, какие есть плюсы и недостатки. При необходимости университет поддерживает обучающихся и идет к ним навстречу, принимает необходимые решения, чтобы снять вопрос.

Администрация всегда собирает обратную связь от студентов





На территории кампуса около семи высококлассных библиотек, и они работают круглосуточно. Вы можете получить доступ к материалам в любое время. Есть возможность забронировать целую комнату и работать там столько, сколько нужно. Много компьютеров, поэтому можно учиться, даже не имея собственного ноутбука.

В период пандемии университет помог всем интернациональным студентам добраться до своей страны и решить срочные вопросы перед отъездом. При переходе на онлайн-обучение вуз тоже показал себя с лучшей стороны. Мы даже не почувствовали разницу. К тому же все лекции были в онлайн-доступе еще до начала пандемии.

Как представитель программы, я собирал обратную связь от студентов. Кто-то из них говорил, что в университете высокая нагрузка. Но, думаю, это помогает держать качество обучения на высоком уровне. Это действительно хороший вуз.

Об атмосфере





В университете активная студенческая жизнь. Есть много возможностей для занятий спортом, общения.

За счет университета мы на три дня выезжали на отдых в лагерь на берегу озера. Ходили в горы, катались на велосипедах, на лодках. Параллельно обучались и презентовали свои проекты.

Эдинбургский университет очень большой. Находится в красивом, зеленом, чистом городе. Но, если вы не любите дождливую погоду, не советую ехать в Эдинбург.

Как повлиял университет





Я рекомендую всем Университет Эдинбурга. Я получил ценные знания за короткий период времени. Приобрел полезные навыки для исследовательской работы. Познакомился с доброжелательными интеллигентными людьми.

Мадина Рысакова, 29 лет, город — Алматы, инженер-технолог, linkedin





О выборе университета





Я три года работала в качестве инженера-технолога. Но в 2016 году решила продолжить обучение и поступить в магистратуру по программе «Болашак». Для этого я должна была получить приглашение от университета.

Когда я выбирала страну обучения, не колебалась ни секунды, так как всегда хотела учиться в Великобритании. Эта страна славится высоким уровнем образования.

Основными критериями для выбора университета были два условия: рейтинг вуза и расположение кампуса.

Я изучила QS World University Rankings, выписала топовые университеты, лидирующие по программе Chemical Engineer. Среди них был Университет Эдинбурга, который известен научными достижениями в этой отрасли.

Для меня важно было учиться в городе, где можно проводить время с удовольствием в свободное от учебы время. Эдинбург был лучшим из возможных вариантов. Он известен своей красотой, историческими зданиями, культурой и природой. Его обожают британцы и королева. Это один из самых посещаемых городов в Британии после Лондона.

О поступлении





Процесс поступления простой. Каждый университет публикует на сайте список документов, которые необходимо сдать для получения приглашения. Это стандартный пакет: заполненная анкета, дипломы об образовании, личные документы, мотивационное и рекомендательное письмо. Также Центр международных программ предоставил претендентам письмо о гарантии оплаты обучения, я прикрепила его к анкете. И в моем случае период принятия решения о зачислении занял пару недель.

Вы должны четко показать, почему хотите учиться именно в этом университете. Поэтому уделите особое внимание мотивационному письму. Также советую заранее подготовить все рекомендательные письма.

Об особенностях обучения





Университет Эдинбурга старинный. Там учились Адам Смит и Чарльз Дарвин, поэтому атмосфера просто пропитана наукой. Вуз занимает первое место среди исследовательских учебных центров Шотландии и входит в число ведущих исследовательских институтов Соединенного Королевства. Это главное преимущество.

Здесь учились Адам Смит и Чарльз Дарвин





Еще одно немаловажное преимущество — все исследовательские работы в конце обучения проводятся в коллаборации с индустриальными партнерами. Например, у меня была тема в области исследования катализаторов для преобразования метана в метанол. Работа была проделана в сотрудничестве с компанией Sasol, которая предоставляла нам свои материалы для исследования, а также проводила труднодоступные анализы. Университет тоже предоставляет все необходимые средства и материально-техническую базу для выполнения научной работы.

Профессора и супервайзеры факультетов общаются со студентами на равных. Всегда стараются поддержать и помочь с любыми вопросами. Особенно чувствовалась поддержка по отношению к иностранным студентам. Это приятно, когда ты находишься в непривычной среде.





Недостатком, по моему мнению, является отсутствие возможности пересдать предмет в случае недобора балла после экзамена. Нагрузка в университете высокая, и иногда студент не успевает должным образом подготовиться к экзаменам.

Об атмосфере

Студенты дружелюбны, приветливы и трудолюбивы. Даже если вы придете в библиотеку в полночь, увидите там других учащихся.

Многие занимаются спортом. Есть тренажерные залы, где студентам предлагают посещение по минимальным ценам. Также у нас были различные скидки в заведениях города.

Постоянно проводились мероприятия, студенческая жизнь насыщенная.

Как повлиял университет

Я получила огромный багаж знаний, опыта и навыков в области научных исследований. Научилась преодолевать трудности, быть терпеливой, схватывать все на лету, управлять своим временем.

Обучение в Университете Эдинбурга помогло в продвижении по карьерной лестнице, открыло передо мной множество дверей и возможность работать в международной компании.

Ерлан Нурушев , 31 год, город — Нур-Султан, аналитика данных





О выборе университета и поступлении





Эдинбургский Университет был одним из двух учебных заведений, от которых я получил приглашение на обучение.

Процесс поступления был достаточно понятен. На сайте указаны необходимые документы и этапы подачи. Советую подавать заявку как можно раньше, тщательно проработать мотивационное письмо. Выигрышно расписанные мотивы обучения и использование приобретенных навыков дадут вам преимущество перед другими кандидатами. В основном мотивационное письмо — это до 50% от общей оценки вашей кандидатуры.

Об особенностях обучения

В учебной программе немного лекций, и на них дают только основную информацию. Поэтому больший упор идет на самостоятельную работу. Изучение конкретной темы происходит уже в библиотеке или дома.

Также много заданий по индивидуальным и групповым проектам, что помогает делиться знаниями и приобретать новые навыки от студентов из других стран.

Для меня в университете были все условия для обучения. Хочу отметить отличную инфраструктуру, библиотеки, лекционные залы, лаборатории. Все это гармонично соседствует с богатой историей и упоминанием известных выпускников, что уже мотивирует к должному настрою.

Об атмосфере





В Эдинбурге своя особая атмосфера. Здесь богатая история, множество достопримечательностей, дружелюбные люди, море, фестивали. Город безопасный, поэтому будет комфортен для тех, кто едет с семьей и детьми.

В Эдинбурге своя особая атмосфера







Если необходимо отдохнуть от учебы и вдохновиться на дальнейшие подвиги, можно пройтись по достопримечательностям. Рядом есть Эдинбургский замок, Артур Сит и другие.

Как повлиял университет





Я получил отличные знания, заложил основы самостоятельного обучения, которые помогают и по сей день. У меня появились новые друзья из разных уголков планеты. Можно отметить и возможность пожить в Шотландии.

Советую тем, кто рассматривает возможность обучения в Великобритании, обратить внимание на Университет Эдинбурга. Здесь много плюсов не только с точки зрения уровня обучения и престижности, но и с точки зрения жизни. Стоимость проживания сравнительно небольшая в сравнении, например, с Лондоном.

Бағдат Мырзахметов, город — Нур-Султан, Data Scientist, facebook





О выборе университета





Я поступил в Эдинбургский университет в 2011 году на программу бакалавриата по специальности «искусственный интеллект и компьютерные науки». В то время университет занимал первое место среди вузов Великобритании в области компьютерных наук. А его научно-исследовательские учреждения были одними из лучших в Европе в области искусственного интеллекта.

Эдинбургский университет входит в топ-20 лучших вузов мира. Это одно из старинных учебных учреждений Великобритании, было основано в 1582 году и расположено в центре столицы Шотландии. Это одно из самых желанных для жизни мест в мире: древний замок, исторические улицы с георгианскими зданиями, компактный город с населением 500 тысяч жителей.

О поступлении





Поступление не отличается от других вузов Великобритании. Требуется сертификат о прохождении базового курса, языковой сертификат IELTS, рекомендательные письма, личное заявление. При рассмотрении могут запросить и другие документы. Например, у меня попросили транскрипт из университета, в котором я учился до поступления в Эдинбург в Казахстане.

Об особенностях обучения





В Университете Эдинбурга в начале курса профессор объясняет, где можно будет применить полученные знания в будущем. Это давало дополнительную мотивацию для обучения. У нас были подготовленные методические материалы по всем предметам, конспекты лекций, задания, лабораторные материалы. И, конечно, опытные преподаватели.





Обучение ведется по британским и шотландским схемам обучения, отличается от американской системы. Нет частых промежуточных аттестаций, основные оценки можно получить на экзамене. Именно по моей специальности было так: за курсовые работы и другие задания можно было получить 30% от общей оценки, а остальные проценты заработать на экзамене. Мы старались хорошо закрыть курсовые работы, чтобы увеличить общий балл при сдаче экзаменов. Иногда экзамены по некоторым курсам первого семестра были в конце года, и тогда же надо было сдавать экзамены по всем курсам года. Это создавало стрессовые ситуации из-за больших нагрузок. Но здесь надо отметить, что, если набранные баллы выше 70%, тогда уже оценка «A». Половину баллов можно получить за сдачу курсовых работ.

Об атмосфере





Во время моей учебы в университете нам преподавали знаменитые профессора, ученые. Например, один из авторов библиотеки NLTK в Python Ewan Klein, Philip Wadler, «Отец» статического машинного перевода Philipp Koehn. Во время и после лекции была возможность обсудить с ними любые интересующие нас вопросы. Некоторые лекции проходили в аутентичных, старинных зданиях.

Во время моей учебы в университете нам преподавали знаменитые профессора, ученые







В университете много клубов и сообществ — более 280 на выбор. У многих одногруппников кроме учебы были и другие хобби: кто-то играл на виолончели, кто-то катался на скейтборде, у кого-то были черные пояса по таэквондо.

Как повлиял университет





Я получил актуальные знания в области искусственного интеллекта, а именно по NLP. На тот момент эта сфера в Казахстане только развивалась, и специалистов в этой сфере было не так уж много.

Еще одно преимущество — нетворкинг. Мы до сих пор общаемся с одногруппниками, которые сейчас работают в крупных компаниях: Microsoft, Amazon и других.

Если вы хотите получить качественное образование, познакомиться с профессорами с мировыми именами, жить в одном из лучших городов мира, где жил автор «Гарри Поттера», то рекомендую поступить в этот университет.