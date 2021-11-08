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University of British Columbia, ETH Zurich и Cambridge: 11 программ для бесплатной учебы за рубежом
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Сегодня в 17:50

University of British Columbia, ETH Zurich и Cambridge: 11 программ для бесплатной учебы за рубежом

Стипендиальные программы дают возможность обучаться бесплатно в лучших университетах, часто они также финансируют перелет и страховку и выплачивают пособие на проживание. Почитайте в нашем материале о деталях поступления и критериях для кандидатов.


Стипендия ESOP в ETH Zurich, Швейцария


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Excellence Scholarship & Opportunity Programme поддерживает студентов не только финансово, но и предоставляет помощь менторов и доступ к сети контактов ETH Foundation.

Кандидат должен входить в топ 10% класса по GPA и предоставить предварительный план исследований.

Стипендия покрывает: обучение, пособие на проживание в размере 12 000 швейцарских франков.

Дедлайн: 15 декабря 2021 года


Стипендия Justus & Louise van Effen Excellence Scholarships в Delft University of Technology, Нидерланды

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Фонд в честь Юстуса и Луизы ван Эффен был основан как память выдающимся ученым, которые верили, что технологическое развитие поможет решить общественные проблемы.

Кандидат должен иметь высокий GPA, подать заявку на обучение в магистратуре, заполнить Application form и загрузить два рекомендательных письма.

Стипендия покрывает: обучение, пособие на проживание в размере 30 000 евро в год.

Дедлайн: 1 декабря 2021 года


Стипендия от Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence, ОАЭ

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Программа от MBZUAI нацелена на студентов со всего мира, которые обладают знаниями в области компьютерных наук, инжиниринга, математики, физики и других смежных областей.

Кандидаты должны иметь минимальный GPA 3.2 из 4, предоставить CV, копию паспорта, мотивационное эссе, два рекомендательных письма и сертификат владения английским языком.

Стипендия покрывает: обучение, перелет, страховку, проживание.

Дедлайн: 28 февраля 2022 года


Стипендия от Yenching Academy в Peking University, Китай


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Каждый год Yenching Academy принимает около 120 студентов, 80% из которых иностранцы. Программы здесь нацелены на магистрантов, поэтому поступающие должны иметь степень бакалавра либо еще учиться.

Также кандидаты должны иметь высокую успеваемость, предоставить CV, сертификат о знании английского языка, эссе, план исследований, два рекомендательных письма и копии всех дипломов.

Стипендия покрывает: обучение, проживание, перелет, ежемесячные выплаты.

Дедлайн: 3 декабря 2021 года


Стипендия от King Abdullah University of Science and Technology, Саудовская Аравия


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Научно-технологический университет имени короля Абдаллы был открыт в сентябре 2009 года на берегу Красного Моря. Научные исследования здесь ведутся по 11 направлениям: от биологии до инженерии.

Кандидаты на поступление должны предоставить сертификаты о знании английского языка, транскрипт, три рекомендательных письма, CV. Результаты теста GRE не обязательны, но желательны.

Стипендия покрывает: обучение, проживание, страховку, перелет, ежегодные выплаты до $30 000.

Дедлайн: 30 ноября 2021 года


Стипендии от University of British Columbia, Канада


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Университет предлагает четыре стипендиальные программы: Karen McKellin International Leader of Tomorrow Award, Donald A. Wehrung International Student Award, International Impact Award, Vantage One Excellence Award.

Условия всех программ одинаковы, разница только в областях, где они присуждаются.

Кандидаты должны заполнить заявку на поступление и предоставить рекомендацию на стипендию от школьного или университетского консультанта.

Стипендия покрывает: стоимость обучения, расходы на проживание.

Дедлайн: 1 декабря 2021 года


Стипендия Stipendium Hungaricum, Венгрия


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University of Debrecen предлагает финансовую помощь для студентов бакалавриата, магистратуры и PhD по всем направлениям.

Кандидаты должны заполнить официальную заявочную форму, предоставить мотивационное и рекомендательное письма.

Стипендия покрывает: обучение, страховку, перелет и включает ежемесячное пособие.

Дедлайн: 15 января 2022 года


Стипендия от Harbin Institute of Technology, Китай


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Полные финансируемые программы для обучения по программам магистратуры и докторантуры.

Ограничение по возрасту для магистров — 35 лет, для докторантов — 40.

Кандидаты должны предоставить сертификат о знании английского языка, два рекомендательных письма и продемонстрировать хорошую успеваемость.

Стипендия покрывает: обучение, страховку, проживание, ежемесячные выплаты.

Дедлайн: 31 марта 2022 года


Стипендия от University of Melbourne, Австралия


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Стипендии с полным и частичным покрытием для студентов бакалавриата.

Кандидаты должны быть в топ 3% класса по успеваемости, нужно подать заявку на поступление в University of Melbourne, отдельных документов для стипендии предоставлять не нужно.

Размер стипендии зависит от успеваемости обучающегося.

Дедлайн: заявки принимаются каждый год


Стипендия Gates Cambridge, Великобритания


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Фонд Билла и Мелинды Гейтс был учрежден в 2000 году. С тех пор, каждый год выдающимся студентам выделяется 80 полных стипендий на обучение по программам PhD, MSc/MLitt.

Кандидаты отбираются по академическим успехам. Также поступающие должны связаться с профессором в Cambridge University и получить от него согласие на совместные исследования.

Стипендия покрывает: обучение, перелет, страховку, включает ежегодное пособие.

Дедлайн: 6 января каждого года


Стипендия от Simon Fraser University, Канада


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Получить стипендию могут получить как местные студенты, так и иностранные.

Кандидаты должны иметь оценки на уровне 90% — 4,5 из 5 и предоставить сертификат о знании английского языка.

Стипендия покрывает: обучение и пособие.

Дедлайн: 15 декабря 2021 года

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