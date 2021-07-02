Уникальная выставка казахстанской художницы из Берлина открылась в Алматы

В Алматы открывается персональная выставка казахстанской художницы Гульнур Мукажановой.

Гульнур живет в Берлине, и больше десяти лет она не проводила персональных показов в Казахстане. Художница работает с традиционными для Центральной Азии материалами, такими как войлок и парча, в фото- и видеопроектах Гульнур они становятся сложными инсталляциями или реквизитом.

При этом в творчестве Мукажановой акцент смещается с самого материала на его перформативный аспект: процесс изготовления войлока становится настолько же важным, как и сам результат. Родной Казахстан для Гульнур часто — предмет исследования с точки зрения глобализации и политики идентичности, позволяя ей делать громкие высказывания о глобальных проблемах на примере своей собственной страны.

В выставке «Пространство тишины» Гульнур представляет 14 произведений — картины и видео, включая серию, выполненную из войлока ручной работы «Постномадическая реальность», начатую в 2016 году.

Выставка Гульнур Мукажановой пройдет с 1 июля по 12 сентября 2021 года в алматинской галерее Aspan Gallery.

Источник: tengrinews.kz