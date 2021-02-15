Умеют сами решать проблемы и знают цену деньгам: как воспитывают детей Гейтс, Цукерберг, Безос и другие

Все родители мечтают, чтобы их дети достигли успеха. Но не все знают, что для этого нужно делать. Перед вами 9 принципов воспитания от Илона Маска, Марка Цукерберга, Джеффа Безоса, Билла Гейтса и других известных предпринимателей.

1. Учить самостоятельно находить решение проблем

Отец шестерых детей, генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что дети должны уметь справляться с проблемами без посторонней помощи. Несмотря на свою занятость, Илон находит время для общения с детьми, часто берет их с собой в поездки, водит в походы.

Илон считает, что современная система образования устарела и не может дать необходимых навыков. Для своих сыновей и детей сотрудников SpaceX Маск открыл частную школу Ad Astra. Здесь нет занятий музыки, физкультуры, изучения языков. Школьники обсуждают этические и политические проблемы планеты, учатся создавать роботов, бороться с искусственным интеллектом, если тот выйдет из-под контроля. В 2020-м стартовала онлайн-версия школы Илона.

2. Наделять обязанностями и показывать, что работа — это важно

На своей Facebook-странице Марк Цукерберг разместил видео, где его маленькие дочери Максима и Август помогают родителям по дому — моют и раскладывают по полочкам посуду. Приучать детей к выполнению домашних дел — одно из правил воспитания детей от создателя Facebook. Марк и его жена Присцилла часто берут детей с собой на работу, чтобы показать, чем занимаются, что работа — это важно и ответственно.

3. Помочь найти любимое дело и меньше опекать

Создатель Amazon и миллиардер Джефф Безос призывает помочь детям раскрывать и развивать их таланты. Это поможет добиться успеха и получать удовольствие от каждого прожитого дня. Как родитель, он позволяет детям проявлять себя в разных сферах деятельности. С четырехлетнего возраста все четверо детей Джеффа имели доступ к острым предметам, чтобы научиться осторожности и ответственности за свои действия.

4. Поддерживать и позволить потерпеть неудачу

Британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон считает, что детям нужна поддержка, а не нравоучения. В пример он ставит свою маму, которая не возражала, когда сын в 16 лет бросил учебу, чтобы заниматься бизнесом, терпел первые неудачи и разочарования. «Я там, где я есть сегодня, потому что мне позволили потерпеть неудачу», — говорит он.

5. Ограничивать в деньгах

Примерно сто лет назад американский мультимиллионер Эндрю Карнеги говорил, что огромное богатство обычно ослабляет таланты и энергию детей и ведет их к менее полезной и менее достойной жизни.

Возможно, по этой причине создатель Microsoft Билл Гейтс и знаменитый инвестор Уоррен Баффет в 2010 году создали клуб миллиардеров-филантропов The Giving Pledge — «Клятва дарения». Его цель — сподвигнуть самых богатых людей пожертвовать большую часть их состояний на благотворительность.

В клуб вошли 204 миллиардера, среди которых Илон Маск, Дэвид Рокфеллер, Марк Цукерберг, вдова Стива Джобса Лорен Пауэлл, Ричард Брэнсон. Из украинцев в список входит миллиардер Виктор Пинчук.

Участники клуба верят, что клятва дарения не только сделает кого-то счастливее, но и даст возможность их собственным детям научиться самостоятельно добиваться успеха.

Об этом и знаменитая фраза Уоррена Баффета: «Я оставлю детям достаточно денег, чтобы они могли сделать что угодно. Но денег будет не так много — чтобы у них осталось желание сделать хоть что-то».

Билл Гейтс говорит, что важно достичь баланса, когда, с одной стороны, у детей есть свобода выбора, а с другой — нет столько денег, чтобы они могли жить и ничего не делать. И да, Билл не разрешал своим троим детям пользоваться гаджетами до 14 лет. Он хотел, чтобы дети достигли того возраста, когда потребность применять смартфон в образовательных целях превышает желание убивать время в соцсетях.

6. Мотивировать и быть примером для подражания

Спортсмен, бизнесмен, автор мотивационных книг Андрей Онистрат говорит, что дети во всем берут пример с родителей. Важно стараться быть достойным подражания. Вместе с женой Валентиной Хамайко он написал книгу «Семья — бизнес-проект XXI века».

Супруги считают, что мотивировать детей можно деньгами. Своих шестерых детей они финансово поощряют за хорошие оценки, тренировки и победы на соревнованиях. А заработанные таким способом деньги учат экономить и откладывать. Андрей считает: у детей не должно быть ощущения, что все доступно и все «прилетает с неба».

7. Общаться с детьми на равных

Евгений Черняк, бизнесмен, инвестор, ведущий YouTube-канала о бизнесе Big Money, привык говорить со своими детьми как со взрослыми. По его словам, это позволяет детям и родителям лучше понимать друг друга.

Евгений призывает инвестировать в своих детей не деньги, а время и энергию. Ведь самый крутой момент в жизни родителя — когда его ребенок добился большего успеха, чем он.

8. Пояснять разницу между желаниями и потребностями

По мнению миллиардера Уоррена Баффета, это самый важный урок, который дети должны усвоить как можно скорее. В интервью CNBC Баффет предлагает помочь детям составить список из пяти или десяти вещей, которые они хотели бы купить. Затем пройтись по каждому пункту и отметить, потребность это или желание.

9. Учить знать цену деньгам

Миллиардер Чак Фини, соучредитель Duty Free Shoppers Group, поручил своим дочерям оплачивать проживание в Нью-Йорке, исходя из скромного бюджета, который он выделил.

Когда ему доставили большой счет за телефонные разговоры дочерей, Чак приехал к ним, отключил телефон и повесил карту Нью-Йорка на стену гостиной, на которой обозначил таксофоны. На каникулах трое детей миллиардера самостоятельно зарабатывали себе на карманные расходы. Другой возможности получить деньги у них не было.

Предприниматель, создатель и CEO компании Fedoriv Group Андрей Федорив убежден, что деньги не должны стать условием счастья. Важно научить детей получать удовольствие от недорогих и бесплатных вещей.





Источник: mc.today

Фотография: @zuck