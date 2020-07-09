Украинский стартап 3DLOOK привлек 1 миллион $.

Лид-инвестором выступила финансовая группа ICU Ventures. Среди новых участников раунда Мурат Абдрахманов — венчурный инвестор из Казахстана, который ранее заявлял о намерениях вложить в украинские стартапы 2 миллиона $, а также несколько других ангелов из США и Восточной Европы.

По словам Вадима Роговского, во время пандемии 3DLOOK начал расти гораздо быстрее — компании удалось заключить ряд контрактов с мультимиллиардными компаниями сферы производства униформы, а также с онлайн-ритейлом из США и Западной Европы. Некоторые контракты находятся на этапе подписания.

Например, в июне запустились с публичной компанией-ритейлером из США сначала в 200 магазинах, далее планируется запуск во всех 1000+ магазинах в течение месяца.

3DLOOK предоставляет для них white-labeled приложение для продавцов в магазинах: они фотографируют посетителей с целью предоставить услугу полностью бесконтактного определения размера одежды. По словам Рогальского, во время пандемии это особенно актуально — у большинства ритейлеров в магазинах не работают примерочные.

Стартап 3DLOOK работает над технологией сканирования человеческого тела по фото с использованием искусственного интеллекта, нейронных сетей и 3D-технологий.

Источник: ain.ua

Источник фотографии: investgazeta.ua