Украинская группа Kalush Orchestra победила на «Евровидении»

В ночь на воскресенье в итальянском Турине завершился международный песенный конкурс. Первое место заняли представители Украины с песней Stefania.

По оценкам судей лидером турнирной таблицы перед голосованием зрителей был музыкант из Великобритании Сэм Райдер с 283 баллами, затем шли Швеция и Испания с 258 и 231 баллами.

Но после зрительского голосования рэп-группа получила высшие оценки от публики Европы и Австралии, суммарно набрав 631 балл, что и принесло ей первое место.

Это третья победа страны после побед в 2004 и 2016 годах.

Источник: zakon.kz



