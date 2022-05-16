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Украинская группа Kalush Orchestra победила на «Евровидении»
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Сегодня в 09:42

Украинская группа Kalush Orchestra победила на «Евровидении»

В ночь на воскресенье в итальянском Турине завершился международный песенный конкурс. Первое место заняли представители Украины с песней Stefania.



По оценкам судей лидером турнирной таблицы перед голосованием зрителей был музыкант из Великобритании Сэм Райдер с 283 баллами, затем шли Швеция и Испания с 258 и 231 баллами.

Но после зрительского голосования рэп-группа получила высшие оценки от публики Европы и Австралии, суммарно набрав 631 балл, что и принесло ей первое место.

Это третья победа страны после побед в 2004 и 2016 годах.

Источник: zakon.kz

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#италия #украина #победители #музыка #евровидение
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.