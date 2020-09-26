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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Удаленная работа и стажировки — вакансии от Amazon, Google, Microsoft
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Сегодня в 11:29

Удаленная работа и стажировки — вакансии от Amazon, Google, Microsoft

Senior UX Designer в Amazon


Старший дизайнер в группе ценообразования работает над увеличением продаж на Amazon. В функции входит разработка основных функций ценообразования с нуля, а также улучшение дизайна существующих продуктов.

Требования:

— степень магистра в области дизайна, взаимодействия человека и компьютера или эквивалентный профессиональный опыт

— 7+ лет опыта работы в качестве UX-дизайнера

— 5+ лет опыта в проведении исследований или сборе количественных данных о клиентах

— портфолио

— владение Sketch, Invision

— способность четко и убедительно формулировать идеи и разрабатывать планы для руководителей высшего звена.

Локация: Предпочтительно — Сиэтл, но рассматриваются и другие места.

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поиск работы


Software Development Engineer в Amazon.com Services LLC


Удаленная вакансия инженера по разработке программного обеспечения.

Требования:

— более 2 лет опыта разработки программного обеспечения на платформах iOS или Android

— более года опыта в разработке архитектуры и дизайна систем

— степень бакалавра компьютерных наук.

— знание ReactNative.

— понимание программных языков, таких как JavaScript, NodeJS.

— способность решать сложные задачи в области программного обеспечения и UX.

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Project Specialist — SEA & ANZ (Production Tech Support) в Netflix

Cпециалист по проектам несет ответственность за предоставление технической поддержки всему персоналу.

Требования:

— опыт технической поддержки

— способность быстро изучать новые технологии

— стратегическое мышление

— навыки межличностного общения

— способность работать самостоятельно, инициативность

— опыт поддержки облачных и SaaS-приложений и G-Suite

— способность работать с Mac OS, Windows, включая Office и Adobe

— знания Mac и Lenovo, включая ноутбуки и настольные компьютеры

— поддержка мобильных устройств, включая устройства iPhone и Android.

Подробнее здесь.

Больше вакансий здесь.


Strategic Cloud Engineer, Looker, Google Cloud

В обязанности входит разработка производственных приложений JavaScript с использованием платформы Looker.

Требования:

— степень бакалавра компьютерных наук, математики или смежной технической области или эквивалентный практический опыт

— 5 лет опыта в качестве фронтенд-разработчика

— умение работать в JavaScript, опыт работы с Python и React.

— письменные и устные коммуникативные навыки.

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вакансии


Senior Program Manager в Microsoft


Команда FastTrack ищет сотрудников, которые специализируются на оказании помощи корпоративным клиентам в развертывании пакета Microsoft 365.

Требования:

— знание конкурентных продуктов

— знание пакета Microsoft 365 на L200

— опыт работы с информацией о клиентах и ведущими коллегами

— способность влиять на принятие решений клиентами

— опыт эффективного сотрудничества с отделами продаж

— более 5 лет профессионального опыта в качестве старшего технического сотрудника с постоянным взаимодействием с клиентами

— бакалавр или ученая степень в области инженерии или информатики или эквивалентный опыт работы.

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Account Technology Strategist Oil&Gas в Microsoft

Вакансия в российском офисе Microsoft. Специалист по технологиям учетных записей работает в рамках поддержки бизнеса клиентов в нефтегазовой отрасли.

Требования:

— более 3 лет опыта работы в сфере цифровой трансформации

— более 6 лет опыта работы с эффективными техническими командами

— 6+ лет технического опыта продаж

— степень бакалавра компьютерной инженерии или степень, связанная с деловым администрированием. Степень магистра приветствуется

— дополнительное образование в области бизнеса, продаж или маркетинга также приветствуется.

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Android Engineer в «AliExpress Россия»


Необходимо сотрудничать с командами разработчиков для создания нового приложения «AliExpress Россия» с использованием Kotlin и Java.

Требования:

— опыт работы: 3-6 лет в области разработки приложений для Android

— более 3 лет опыта программирования на Kotlin и / или Java

— образование в области компьютерных наук.

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работа за рубежом


Artist and Label Relationship Manager, Apple Music — Russia


Работа с артистами, лейблами и менеджментом.

Требования:

— опыт работы 5+ лет в музыкальной сфере

— глубокие знания о различных методах монетизации

— понимание бренда и продуктов Apple

— навыки общения и построения взаимоотношений

— организаторские способности

— степень бакалавра является плюсом

— свободное владение английским и русским языками. Дополнительные языки — плюс.

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Software Engineer, Intern/Co-op в Facebook


Стажировка для тех, кто хочет создавать новые функции и продукты, которые касаются более миллиарда человек по всему миру. Стажер-программист будет руководить разработкой систем, лежащих в основе продуктов Facebook, создавать веб-приложения, серверы большого объема.

Требования:

— опыт работы с perl, java, php, python или c ++

— в настоящее время должен быть зачислен на очную программу соискания ученой степени или находиться в процессе получения степени бакалавра или магистра компьютерных наук или смежной области

— опыт разработки программного обеспечения

— умение быстро решать проблемы.

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Больше вакансий здесь.

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