Удаленная работа и стажировки — вакансии от Amazon, Google, Microsoft

Senior UX Designer в Amazon
Старший дизайнер в группе ценообразования работает над увеличением продаж на Amazon. В функции входит разработка основных функций ценообразования с нуля, а также улучшение дизайна существующих продуктов.
Требования:
— степень магистра в области дизайна, взаимодействия человека и компьютера или эквивалентный профессиональный опыт
— 7+ лет опыта работы в качестве UX-дизайнера
— 5+ лет опыта в проведении исследований или сборе количественных данных о клиентах
— портфолио
— владение Sketch, Invision
— способность четко и убедительно формулировать идеи и разрабатывать планы для руководителей высшего звена.
Локация: Предпочтительно — Сиэтл, но рассматриваются и другие места.
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Software Development Engineer в Amazon.com Services LLC
Удаленная вакансия инженера по разработке программного обеспечения.
Требования:
— более 2 лет опыта разработки программного обеспечения на платформах iOS или Android
— более года опыта в разработке архитектуры и дизайна систем
— степень бакалавра компьютерных наук.
— знание ReactNative.
— понимание программных языков, таких как JavaScript, NodeJS.
— способность решать сложные задачи в области программного обеспечения и UX.
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Project Specialist — SEA & ANZ (Production Tech Support) в Netflix
Cпециалист по проектам несет ответственность за предоставление технической поддержки всему персоналу.
Требования:
— опыт технической поддержки
— способность быстро изучать новые технологии
— стратегическое мышление
— навыки межличностного общения
— способность работать самостоятельно, инициативность
— опыт поддержки облачных и SaaS-приложений и G-Suite
— способность работать с Mac OS, Windows, включая Office и Adobe
— знания Mac и Lenovo, включая ноутбуки и настольные компьютеры
— поддержка мобильных устройств, включая устройства iPhone и Android.
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Strategic Cloud Engineer, Looker, Google Cloud
В обязанности входит разработка производственных приложений JavaScript с использованием платформы Looker.
Требования:
— степень бакалавра компьютерных наук, математики или смежной технической области или эквивалентный практический опыт
— 5 лет опыта в качестве фронтенд-разработчика
— умение работать в JavaScript, опыт работы с Python и React.
— письменные и устные коммуникативные навыки.
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Senior Program Manager в Microsoft
Команда FastTrack ищет сотрудников, которые специализируются на оказании помощи корпоративным клиентам в развертывании пакета Microsoft 365.
Требования:
— знание конкурентных продуктов
— знание пакета Microsoft 365 на L200
— опыт работы с информацией о клиентах и ведущими коллегами
— способность влиять на принятие решений клиентами
— опыт эффективного сотрудничества с отделами продаж
— более 5 лет профессионального опыта в качестве старшего технического сотрудника с постоянным взаимодействием с клиентами
— бакалавр или ученая степень в области инженерии или информатики или эквивалентный опыт работы.
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Account Technology Strategist Oil&Gas в Microsoft
Вакансия в российском офисе Microsoft. Специалист по технологиям учетных записей работает в рамках поддержки бизнеса клиентов в нефтегазовой отрасли.
Требования:
— более 3 лет опыта работы в сфере цифровой трансформации
— более 6 лет опыта работы с эффективными техническими командами
— 6+ лет технического опыта продаж
— степень бакалавра компьютерной инженерии или степень, связанная с деловым администрированием. Степень магистра приветствуется
— дополнительное образование в области бизнеса, продаж или маркетинга также приветствуется.
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Android Engineer в «AliExpress Россия»
Необходимо сотрудничать с командами разработчиков для создания нового приложения «AliExpress Россия» с использованием Kotlin и Java.
Требования:
— опыт работы: 3-6 лет в области разработки приложений для Android
— более 3 лет опыта программирования на Kotlin и / или Java
— образование в области компьютерных наук.
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Artist and Label Relationship Manager, Apple Music — Russia
Работа с артистами, лейблами и менеджментом.
Требования:
— опыт работы 5+ лет в музыкальной сфере
— глубокие знания о различных методах монетизации
— понимание бренда и продуктов Apple
— навыки общения и построения взаимоотношений
— организаторские способности
— степень бакалавра является плюсом
— свободное владение английским и русским языками. Дополнительные языки — плюс.
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Software Engineer, Intern/Co-op в Facebook
Стажировка для тех, кто хочет создавать новые функции и продукты, которые касаются более миллиарда человек по всему миру. Стажер-программист будет руководить разработкой систем, лежащих в основе продуктов Facebook, создавать веб-приложения, серверы большого объема.
Требования:
— опыт работы с perl, java, php, python или c ++
— в настоящее время должен быть зачислен на очную программу соискания ученой степени или находиться в процессе получения степени бакалавра или магистра компьютерных наук или смежной области
— опыт разработки программного обеспечения
— умение быстро решать проблемы.
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